Chance, 18, vejpade i över ett år – fick lungkollaps

Chance Ammirata, 18, från Florida bestämde sig en dag för att sluta röka cigaretter.

Istället valde han att börja med vejp, som han hade fått höra är ett bättre alternativ till vanlig rökning.

Chance Ammirata. Bildkälla: Instagram

Trodde att han hade fått en hjärtattack

Men när han en dag umgicks med en kompis, så skrattade han till under en konversation och kände direkt att något inte stämde.

– Min kompis fick mig att börja skratta och då kändes det som att mitt bröst kollapsat, som om jag hade fått en hjärtinfarkt, berättar han för Mirror.

Chance tog sig till sjukhuset i tron om att han hade sträckt en muskel, eftersom att han inte ens kunde sitta upp ordentligt utan smärta.

Bildkälla: Instagram

Hål i lungan

Väl på sjukhuset insåg han allvaret när det kom in ett gäng läkare till hans rum.

– Jag trodde att de skulle berätta att jag hade typ fem dagar kvar att leva, förklarar Chance när han beskriver rädslan inför läkarnas besked.

De berättade för honom att vejpandet har orsakat ett hål i en av hans lungor och att de skulle akut-operera honom.

Svarta prickar

Under operationen satte de in en tub i 18-åringens lunga, menad för att hålla den uppblåst under ingreppet.

Efter operationens gång kunde läkarna meddela Chance att hans vejpande, som motsvarade ungefär 10 cigaretter per dag, har lämnat flera svarta prickar på hans lungor.

– Jag har rökt vejp i ett och ett halvt år och kommer aldrig göra det igen. Det borde ingen göra. Men jag vet hur svårt det är att få någon att sluta när den är beroende eftersom jag var det själv, berättar han.

Chance lade upp bilder på sina lungor på sin Instagram för att varna andra. Bildkälla: Instagram

Läkarnas restriktioner

Läkarna gav honom det dystra beskedet att han aldrig borde ägna sig åt dykning. Inte heller kommer han att få utöva långdistanslöpning.

Att sätta sig på ett flygplan kunde han också glömma, åtminstone inom den närmsta framtiden.

Nu varnar han andra att skippa vejpandet, för att inte råka ut för samma sak.

– Det fanns nog ingenting som någon hade kunnat säga till mig för att jag skulle sluta vejpa. Så låt det inte bli värre. Snälla sluta, avslutar han till Mirror.