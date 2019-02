20 lyxiga inredningsdetaljer som lyfter hemmet – under 500 kronor

Inredning kan verkligen bli dyrt, nedan listar vi 20 trendiga detaljer som alla kostar under 500 kronor. Köper du dem via Refunder får du pengar tillbaka på varje köp. De har även ett erbjudande för nya medlemmar, där du på alla köp över 100 kronor får ett mobilskal från iDeal of Sweden. Det tillkommer 29 kronor i frakt.

1. Överkast i sammet

Något som lyfter hela sovrummet är ett fräscht överkast. Detta i sammet finns här, det finns i många olika färger.



2. Rund spegel

Hur snyggt är det inte med en rund spegel på väggen? Den här svarta kommer från Ellos och blir din här för 495 kronor.



3. Rosa puff

Piffa upp hemmet med våriga färger. Denna puff är en trendig detalj som ger den där extra myskänslan. Här blir den din för 499 kronor.

4. Guldigt vinställ

Förvara ditt vin lite snyggare än i något skåp. Detta vinställ blir ditt här för 239 kronor.

5. Grå förvaringsskål

Trendig förvaringsskål att placera nycklar eller liknande i så det inte ligger framme. Här finns den att köpa för 299 kronor.



6. Gardiner i sammet

Stilrena gardiner i sammet som sem riktigt lyxiga ut. Här finns de att köpa nu för endast 359 kronor.

7. Trendiga korgar

Det är både trendigt och snyggt att förvara saker i korgar, eller varför inte placera en växt i den? Här kan du köpa två korgar för endast 199 kronor.

8. Taklampa

Hur snygg är inte denna taklampa? Den kommer lyfta ditt hem direkt, lampan blir din här! Köper du den via Refunder får du återbäring på varje köp.

9. Sammetskuddar 3-pack

Byt ut dina gamla trötta kuddar mot nya sammetskuddar. Så fint med lite färg. Här finns ett tre-pack för 199 kronor. De finns även i andra färger.



10. Serveringskanna

Servera dina gäster dryck ur en stilren kanna. Denna finns att köpa här för 239 kronor.



11. Mygg från Rörstrand

Passa på att köpa muggar från Rörstrand nu när de är nedsatta. Här finns de nedsatta med 30 procent.

12. Flätad dörrmatta

Dörrmattan är det första man möts av i hemmet, och visst känns det lyxigt om den är snygg? Denna blir din här för endast 279 kronor.

13. Kruka med mässingsfat

Kruka med mässingsdetalj som liknar den från Svenskt Tenn. En detalj som höjer den lyxiga känslan hemma. Här finns krukan för 269 kronor, nu på rea.

14. Leopardkudde

Älskar du leopard? Varför då inte ha en kudde i det trendiga mönstret. Här finns den att köpa, och gör du köpet via Refunder får alla nya medlemmar ett skal från iDeal of Sweden.



15. Stilrena taklampor

Taklampa av ljust bärnstensfärgat glas med lamphållare i mässingfärgad metall. Ger ett varmt ljus och lyfter ditt hem. Lampan är nedsatt och kostar 399 kronor.

16. Stolar med guldiga ben

Lyft ditt hem med nya stolar, de här kommer från Ellos och blir dina här för 449 kronor. De finns även i andra färger.

17. Ljuslykta med botten av mässing

Fyll ditt hem med levande ljus för en mysigare känsla. De här ljuslyktorna passar till mörkare inredning. De finns att köpa för 119 kronor här.

18. Rosa vas

Fyll upp hemmet med färgglada detaljer, som denna stiliga vas i rosa. Här finns den att köpa för 279 kronor.

19. Spegel med ram i rotting



Stilren spegel med rottingram. Den finns att köpa här för 399 kronor.

20. Popcornmaskin Retro

Älskar du popcorn får du inte missa denna popcornmaskin i retrostil. Den blir din här, just nu är den nedsatt med 25 procent.