Här är plaggen som toppar listorna just nu – alla under 600 kronor

Vårkläderna har börjat anlända till butikerna och vi känner hur de varma vindarna närma sig. Kanske inte fysiskt, men i tankarna. Här är plaggen som svenskarna shoppar mest just nu, spana in dem och inspireras, samt passa på innan topp-plaggen tar slut! Gör dina köp via Refunder och få pengar tillbaka, på varje köp.

Polo med leopard

Denna leopardpolo toppar listorna hos NA-KD. Här finns den att köpa för 499 kronor, passa på innan den tar slut. Shoppar du via Refunder får du 4 procent tillbaka på hela köpet.



Vita chunky sneakers

Vita chunky sneakers är några av vårens trendigaste skor. De här toppar listorna hos Nelly och blir dina här för 399 kronor.

Khakifärgad jeansjacka

Snygg khakifärgad jeansjacka, den finns att köpa här för 440 kronor nu när den är nedsatt!

Svart kort teddyjacka

Den trendigaste jackan just nu är denna korta teddyjacka. Perfekt att bära i vår, här finns den att köpa för 499 kronor.

Mom-jeans hög modell

Vårens trendigaste jeans är helt klart de höga mom-jeansen. De finns hos Gina Tricot och blir dina här för 499 kronor.

Beige fuskpäls

Jackan funkar både nu och när det blir lite varmare ute. Vi hittar den på Bubblerooms topplista och här finns den att köpa.

Leopardtröja

Leopardmönster vill vi bära hela 2019. Tröjan finns hos Gina Tricot och finns här för 199 kronor. Matcha med ett par höga byxor.



Vit blazer

Vit stilren blazer med markerad midja. Så fin att bära både som jacka samt på jobbet. Här blir den din för 299 kronor.



Randig stickad tröja

Stickade tröjor är ett plagg att bära hela året, man kan helt enkelt inte få för många. Denna finns hos NA-KD för 399 kronor här! Gör du ett köp via Refunder får du ett skal från iDeal of Sweden på köpet.

Leopardkjol

Vill du köpa in en kjol till våren så är denna det perfekta valet. En hög kjol i leopard, den finns här hos Nelly för 249 kronor.



Svarta lackbyxor

Svarta lackbyxor i croppad modell, de finns här hos NA-KD och blir dina för 449 kronor.

Byxor i fuskskinn

Skinnbyxan är ett måste i garderoben i vår. Byxorna har en skön, stretchig kvalitet och en tight passform. De finns hos Bubbleroom och blir dina här för 399 kronor.



Sportig leopardbikini

Perfekt bikini för den som är aktiv på stranden. Den finns hos NA-KD här för 149 kronor per del.

Randig skjorta

Randig skjorta från Gina Tricot, passar både till jobbet samt till vårens festligheter. Här blir den din för 349 kronor.

Rosa manchesterjacka

Manchester är ett hett material att bära i vår. Här finns jackan att köpa hos Gina Tricot för 399 kronor. Köper du den hos Refunder får du 4 procent tillbaka på köpet.