Girlpower! Här är 20 lyxiga saker som maxar våren 2019

Är du sugen på att klicka hem lite trendiga nyheter som ger en extra lyxig känsla? Vi har listat 20 favoriter i butik just nu, de kommer garanterat ge vårkänsla.

1. Foreo Ufo Mini

Foreo ufo mini erbjuder en ansiktsbehandling som är smidig samt når djupare in under hudens yttersta lager. Perfekt att ha hemma eller när du är på resande fot. Här finns den att köpa hos Lyko.

2. Puff i sammet

En av vårens trendigaste möbler är helt klart puffen. Den finns att köpa här nedsatt till 649 kronor.

3. Schampo och balsam från Kevin Murphy

Australiensiska Kevin Murphy gör grymma hårprodukter. Bland annat dessa serier som är utformade för att göra håret tjockare och fylligare respektive mer återfuktat. Du hittar alla Kevin Murphy-produkter med 15 procents rabatt här.

4. Hugo Boss "The scent for her"

Damparfymen som toppar listorna är just nu Hugo Boss "The scent for her". Den är just nu nedsatt med 30 procent här.

5. Ett mobilskal med matchande laddplatta

Du hittar dessa och många fler hos Ideal of Sweden. Du kan spana in skalen här och laddplattorna här.

6. Serum från Estelle & Thild



Det är serumet från ekologiska märket Estelle & Thild gör hyn spänstigare och jämnare. Det innehåller marina mikroalger som bekämpar fria radikaler och återfuktande hyaluronsyra. Serumet är nedsatt med 40 procent här.

7. Trådlösa hörlurar

Har du inte redan ett par är det på tiden att uppleva hur skönt det är att slippa sladdtrasslet! Dessa trådlösa hörlurar är just nu nedsatta med 48 procent här.

8. Ett skönt bäddset

Bädda sängen med linnelakan och känslan i ditt sovrum kommer lyftas direkt. Det här setet finns hos Campadre och är nedsatt med 50 procent.

9. Guldörhängen med pärlor

En stilren accessoar att bära i vardagen! Dessa fina örhängen i guld kostar 798 kronor här.

10. Djuprengörande ansiktsbehandling



En ansiktsbehandling som rengör på djupet. Den här är just nu nedsatt med 83 procent, alltså 269 kronor.

11. Espressomaskin

Njut av riktigt gott kaffe på morgonen – det kan verkligen behövas nu i februari. Den här espressomaskinen från Smeg är nedsatt med 19 procent.

12. Beige vårjacka

En kortare modell på vårjacka i den perfekta beiga färgen. Denna kommer från & Other Stories och blir din här. Den finns även i svart.

13. The Ordinary Peeling

Använd på kvällen, och inte oftare än två gånger per vecka. En magisk produkt som ger ditt ansikte glow och tar bort döda hudceller. Här finns den att köpa för endast 89 kronor.



14. Champagneglas

Våren närmar sig, och därmed säsongen för bubbel på balkongen. Här finns ett 2-pack premium champagneglas nedsatta till 149 kronor.

15. Fudge silverschampo för skadat hår

Fudge har tagit fram ett nytt silvershampo som har fått grymma recensioner. Perfekt för den som vill bli av med gula toner i håret. Här finns det att köpa för 199 kronor.

16. Trendig taklampa från Markslöjd

Markslöjds taklampor är riktigt populära, och just den här modellen är en stor favorit. Du hittar den med 30 procent rabatt här.

17. Clinique ansiktskräm





Den nya auto-replenishing-teknologin med aktivt aloevatten hjälper huden att skapa sin egen fuktreserv för att kontinuerligt återfukta sig själv. hur magiskt låter det inte? Här finns den att köpa för 330 kronor, nu nedsatt i pris.



18. Inredning från Orrefors

Här får du en snygg vas och skål från Orrefors. Just nu är de nedsatta till nästan halva priset.

19. Blending sponge

Många applicerar sin makeup med en Blending sponge! Denna från Lyko kostar nu endast 37 kronor.



20. Leopardjacka



Bär vårens trendigaste mönster! Jackan blir din här för 990 kronor.