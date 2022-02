Andersson klev fram mot förra klubben

Det var som en repris från november.Luleå intog Örebros hockeyborg, vann med 5-3 – och bröt en hemmasvit.Samtidigt klev Jonathan Andersson fram som målskytt mot sin förra klubb.Vi gick in i periodpausen och sa att vi skulle vända det här och det gjorde vi verkligen, sade Andersson till C More direkt efter matchen.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/sport/1001850-andersson-klev-fram-mot-forra-klubben Kopiera länken I tisdags föll Luleå tungt mot Timrå i förlängningen. Men på torsdagskvällen var tabelltrean från Norrbotten tillbaka på vinnarspåret igen och satte stopp för Närkegängets fina hemmasvit som stannade på fem raka vinster i en slutsåld Behrn arena. Även när Luleå gästade Örebro i november bröt norrbottningarna en lång hemmatrend på åtta raka segrar – och backen Jonathan Andersson var i blickfånget även då, och visade vägen mot sitt förra lag som han lämnade i våras efter fyra säsonger i klubben. Men Örebro fick en drömstart – och öppnade målskyttet efter drygt fem minuter när Leo Carlsson stötte in en målvaktsretur. Sju minuter senare utökade Robin Kovacs till 2–0 från svårt vinkel bakom gästernas målvakt Joel Lassinantti. Reducerade Men sedan kom vändningen. Efter 14 minuter reducerade Linus Omark i powerplay när han tryckte pucken förbi Örebromålvakten Jhonas Enroth. — Jag letade passning, "Rothen" (målvakten Jhonas Enroth) styr in den själv, sade Linus Omark till C More efter första perioden om sitt lite turliga mål. — Vi gör en bra period men ligger under, så det är bara in och spela på samma sätt, tillade Luleåforwarden. Dundrade in pucken Och det gjorde Luleå, och efter knappt halva matchen direktdundrade Pontus Andreasson in 2–2 i krysset – återigen i powerplay. Kort därefter blev gästernas Isac Brännström fri och satte distinkt 3–2 mellan benen på Jhonas Enroth. Och 16 minuter in i andra perioden klev förre Örebrobacken Jonathan Andersson fram när han pricksköt in 4–2 – men höll sedan tillbaka jublet när han gjort mål i andra matchen i följd i sin förra hemmaarena. — Man får visa lite respekt, men den satt bra, sade Jonathan Andersson. När åtta minuter återstod stängde gästernas lagkapten Erik Gustafsson matchen när han fri i slottet bestämt tryckte in 5–2. Örebros tjeckiske nyförvärv Libor Sulak avslutade sedan målskyttet när han reducerade i sin debut i slutminuterna – men närmare än så kom inte hemmalaget som åkte på tredje raka förlusten.