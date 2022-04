Rolfös Barcelona till Champions League-final

Oavsett motstånd i finalen den 21 maj kommer Barcelonas vara favorit till att ta sin andra raka Champions League-titel.

Det stjärnspäckade laget har fått spelet fotboll att se lekande lätt ut den här säsongen, och fram till lördagen hade "Barça" vunnit alla matcher man spelat. I den spanska ligan har katalanskorna inte bara 27 raka segrar, den sammanlagda målskillnaden på 146–8 är också anslående.

Men i semifinalreturen mot Wolfsburg – utan skadade Rebecka Blomqvist – var stora, starka Barcelona för ovanlighetens skull i gungning. Extra oväntat var det eftersom man hade trygga 5–1 med sig från förra veckans hemmamatch, och efter en mållös första halvlek på Volkswagen Arena såg finalplatsen mer eller mindre klar ut.

45 raka segrar

Men tyska fotbollslag är inte direkt kända för att lägga sig platt, och när Tabea Wassmuth pangade in 1–0 i den 47:e minuten från strax utanför straffområdet, gav det energi. När Jill Roord dunkade in 2–0 med ett ännu tyngre distansskott i den 60:e minuten, blev det sedan full fräs under dobbarna på hemmalaget som plötsligt bara var två mål från att tvinga fram en sensationell förlängning.

Barcelona kom till matchen med 45 raka segrar i tävlingssammanhang, men för första gången på länge såg katalanskorna nu skakade ut. Laget som brukar kunna skaka fram målchanser närhelst det önskas såg också ovanligt uddlöst ut, och stjärnor som Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Asisat Oshoala och Fridolina Rolfö (utbytt efter 65 minuter) hade svårt att skapa några riktigt vassa lägen.

Franskt motstånd väntar

Efter en nervig period mattades Wolfsburgs forcering av, men under slutminuterna ökade trycket mot Barcelonas mål på nytt. Det saknades inte chanser till ytterligare Wolfsburgmål, men favoriten höll emot.

Det slutade med en ovanlig förlust, och en sällsynt mållös match, för Barcelona. Men 0–2 räckte ändå för att laget ska få chansen att försvara sin Champions League-titel.

Kvällen får utvisa vilket franskt lag Barcelona får ta sig an i finalen i Turin nästa månad. Inför kvällens retur på Parc des Princes i Paris har mesta mästarna Lyon, med Emma Holmgren i laget, 3–2 att gå på från hemmamötet med Amanda Ilestedts Paris Saint-Germain.