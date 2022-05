Omark rasar mot Färjestads tränarstab: "Sopa"

Luleå hade efter en stark förstaperiod tappat kommandot i mittenperioden mot Färjestad. Gästerna från Karlstad reducerade samtidigt som spelet på isen var hårt och dusterna lagen emellan många.

Luleåstjärnan Linus Omark intervjuades i C More i paus och skickade då en rejäl salva mot Färjestads tränarstab, inte minst till huvudtränaren Tomas Mitell och assisterande tränaren Thomas Rhodin.

— Mitell eller vad han nu heter, och Rhodin ... Rhodin var den vekaste spelaren jag har sett, och så ska han gnälla för att man är vek. Jävla sopa. Jag är bara less på det, sade Omark i C More.

— De bara gnäller på domarna hela tiden. De säger att vi faller. Men man har två lastbilar bakom sig som får göra vad de vill. De får gnälla, vi bara kör på.

Mitell svarar

Efter matchen, som Luleå vann med 5–4 efter förlängning, svarade Tomas Mitell på anklagelserna från Omark:

— Just på Omark har det inte varit så mycket, det tycker jag inte. Det blir känslor där ute. Jag vet inte om vi har gnällt mer på honom eller på någon annan. Men han är inte helt oskyldig själv alla gånger häller, sade Färjestadstränaren.

TT: Du sade tidigare att du tycker att Luleåspelarna faller lätt, var det samma i dag?

— Ja, lite grann. Men jag har kommenterat det där och har inget mer att säga. Domaren dömer och vi spelar efter det.

Omark utvecklar

Efter matchen utvecklade Linus Omark vad det är som sägs från Färjestads bås som fick honom att reagera.

— De gnäller på domarna hela tiden. De lägger fokus där. Jag gillar inte det, låt oss spela hockey där ute och sluta gnäll på domarna om varje sak, sade Omark.

TT: Var det något gnäll på dig specifikt?

— De skriker allt möjligt och spelar tuffa.