Pittsburgh drar ifrån efter storseger

Rangers fick publiken i PPG Paints Arena att tystna två minuter in i matchen, när Alexis Lafrenière gav New York-laget ledningen för första och sista gången under matchen.

För därefter bjöd Pittsburgh de 18 392 personerna i publiken en hel del att jubla över. Sidney Crosby kvitterade och var därefter inblandad i de följande två Pittsburghmålen som framspelare.

Vid ställningen 4–1 lyckades Rangers Adam Fox reducera, och Mika Zibanejad fick passningspoäng, men sedan följde ytterligare tre mål av hemmalaget.

Många i Rangers spelade dåligt, och det rör sig om en dålig laginsats, enligt Gallant.

— Jag är orolig över mitt lag, jag gillar inte vad jag såg i kväll. Det var en riktig besvikelse, säger han vid pressträffen efter matchen.

Pittsburgh har nu tagit kommandot i matchserien i bäst av sju med tre segrar mot en, och är en match från avancemang till kvartsfinal.