Matchguide: Finland–Sverige

Var: Nokia Arena, Tammerfors.

När: Onsdag, 19.20.

Tv och Radio: Viaplay/TV6, SR P4.

NHL-spelare in: Tre Kronor får in en forwardsförstärkning i Carl Grundström, Los Angeles, som väntas spela om resan över Atlanten går enligt plan. Han ska landa under onsdagsförmiddagen.

Frågetecken: Centern Lucas Wallmark kunde inte spela mot Storbritannien på tisdagen och är ett frågetecken inför Finlandsmatchen.

Hemmatryck: Nybyggda arenan i Tammerfors har kokat varje gång OS-mästaren Finland spelat match – och det lär skaka i väggarna även mot ärkerivalen Sverige. Finland har tre raka segrar och vann senast över USA med 4–1 sedan tre av lagets mål kommit i numerärt överläge. Mikael Granlund, Nashville, är lagets stora stjärna och har på sina två spelade matcher gjort fyra poäng, två mål och två assist.

Finland:

Målvakter: 45 Jussi Olkinuora (29 Harri Säteri, 35 Frans Tuohimaa).

Backpar: 4 Mikko Lehtonen, 38 Juuso Hietanen – 50 Mikael Seppälä, 55 Atte Ohtamaa – 3 Niklas Friman, 42 Sami Vatanen – 2 Ville Pokka.

Kedjor: 64 Mikael Granlund, 65 Sakari Manninen, 70 Teemu Hartikainen – 82 Harri Pesonen, 51 Valtteri Filppula, 10 Joel Armia – 21 Jere Innala, 91 Juho Lammiko, 76 Jere Sallinen – 80 Saku Mäenalanen, 24 Hannes Björninen, 12 Marko Anttila – 25 Toni Rajala.

Sverige:

Målvakter: 45 Magnus Hellberg, 63 Marcus Högberg.

Backpar: 26 Rasmus Dahlin, 6 Adam Larsson – 23 Oliver Ekman-Larsson, 56 Erik Gustafsson – 7 Henrik Tömmernes, 54 Anton Lindholm – 64 Jonathan Pudas.

Kedjor: 42 Joakim Nordström, 32 Lucas Wallmark, 72 Emil Bemström – 74 Rasmus Asplund, 62 Joel Kellman, 12 Max Friberg – 86 Mathias Bromé, 28 Anton Bengtsson, 48 Carl Klingberg – 17 Oskar Lang, 66 Nils Åman.

Eventuellt: Carl Grundström.