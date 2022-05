Efter 30 år – SM-guld till Ystad efter shootout-drama

1992 års guldlokal är riven. Men i Österporthallens ställe har Ystad arena sedan några år tillbaka blivit Ystads IF:s hemmaborg, och huserar nu också ett mästarlag.

— Det är obeskrivligt på det sättet som vi lyckas. Vi har det i egna händer under 60 minuter och spelar bort oss, säger Ystads veteranstjärna Kim Andersson till C More.

— Det går inte att få ett bättre avslut på säsongen.

På de fullsatta läktarna på fredagskvällen satt bland andra Per Carlén, guldmakare för 30 år sedan, och försökte hålla nerverna i styr. Vid Ystadsbänken gick sonen Oscar Carlén fram och tillbaka och försökte mana på sitt lag mot ett nytt SM-guld. Carlén den yngre tog över som huvudtränare inför säsongen 2020–2021, och redan nu har han lyckats skapa Sveriges bästa handbollslag.

SM-guldet betyder mycket för 34-åringen, som lockades tillbaka till handbollen efter några års frånvaro sedan den framgångsrika egna spelarkarriären tog slut på grund av skador redan som 25-åring.

— Jag var gråtfärdig efter matchen. Tankarna bara svävar i väg, det är så mycket större än en själv. Jag tänkte på farsan med kaptensbindeln och sådant, säger Oscar Carlén till C More.

— Det är så många som har väntat på det här så länge.

Snöpliga slutsekunder

I den fjärde SM-finalen kastades både han och Ystadspubliken mellan hopp och förtvivlan.

Ystad gick fram till en 15–14-ledning efter första halvlek, och visade sedan guldtakter i början av den andra. När dansken Knud Ronau Larsen satte 27–22 med 14 minuter kvar att spela var den första SM-bucklan sedan 1992 oerhört nära för Skåneklubben.

Men den här finalserien har om något visat att det inte är avgjort innan det är avgjort.

Skövde kom tillbaka, och med mindre än två minuter kvar att spela skickade Bjarni Valdemarsson in kvitteringen, 31–31, för Skövde.

Vid ställningen 32–32, med mindre än en minut kvar att spela av ordinarie tid, hade Ystad ändå bollen och anföll för ett avgörande. Fansen satt på helspänn.

"Det kändes klart"

Men med några sekunder kvar passade Julius Lindskog Andersson i stället bort bollen, Skövde kontrade och Jack Thurin satte bollen i nät i vad han trodde var segermålet. Men firandet fastnade i halsen, och efter en stunds överläggande meddelade domarteamet att tiden gått ut innan bollen gick i mål.

— Det kändes som att det var klart och att vi hade fixat en sista och avgörande på hemmaplan. Men tydligen inte då, säger Jack Thurin till C More.

Kim Andersson medger att de hade tiondelarna på sin sida i det ögonblicket:

— Helt plötsligt står det lika och på sista anfallet lyckas dem … jag vet inte vad det var som räddade oss. Men vi ska vara väldigt tacksamma för det, för nu står vi här som svenska mästare, säger Kim Andersson.

I förlängningen fortsatte dramat. Det svängde fram och tillbaka. Både Ystad och Skövde hade möjligheter att fixa segern, men det gick inte att skilja på lagen: 36–36 efter tio minuter av förlängningen, 42–42 efter ytterligare tio.

Matchens lirare syndabock

Därmed fick matchen avgöras i shootout, vilket fungerar som följer: den anfallande spelaren passar till den egna målvakten och sätter sedan fart mot motståndarmålet. Efter det har målvakten tre sekunder på sig att leverera ett utkast till spelaren, som därefter har tre steg på sig innan avslutet ska komma.

Skövdes Viktor Hallén var antagligen den fjärde finalmatchens bäste spelare, men han lämnade den som planens olyckligaste. Efter 14 mål i matchen dundrade han Skövdes första shootout-försök i ribban.

Därefter följde det ena målet efter det andra, och till slut klev Julius Lindskog Andersson fram med möjligheten att skjuta ett efterlängtat SM-guld till Ystads IF. Han gjorde inte publiken besviken, stänkte in sitt tionde mål för matchen och fick Ystad arena att explodera i segeryra.