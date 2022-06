Tung sista runda för Lindblad

Autraliskan Minjee Lee hade inga större bekymmer att ta hem golfmajorn US Open i North Carolina i USA. Med en avslutande runda på 71 slag, par tog hon hem segerchecken på 1,8 miljoner dollar – den högsta summan hittills i damgolfen.

Totalen landade på -13 och de 271 slagen under fyra dagar innebar också det ett rekord i US Open-sammanhang.

Närmast jagande blev amerikanskan Mina Harigae, fyra slag efter Lee, följt av sydkoreanska Choi Hye-Jin på -7.

Anna Nordqvist kom på delad sjätte plats efter en avslutande runda på 73 slag, och totalt fyra under par. 22-åriga amatören Ingrid Lindblad, vars framfart varit ett av de stora samtalsämnena under tävlingen, stod för sin sämsta runda på söndagen, med 76 slag, men höll sig ett slag under par på totalen. Det innebar en delad elfteplats.

Frida Kinhult avslutade som delad 24:a, fyra slag över, och Linnea Johansson slutade på delad 50:e-plats, tio över.