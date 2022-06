Storebror Kinhult: "Är stolt över henne"

Vid 13-tiden satte Marcus Kinhult sin sista putt för den här veckan i Scandinavian Mixed i Halmstad. Vad han skulle göra därefter hade 25-åringen klart för sig – lillasyster Frida Kinhult går vid 15-tiden, svensk tid, ut i ledarboll på LPGA-tourens tävling i Galloway, New Jersey.

— Jag får ta en dusch, hoppa i bilen och bänka mig framför tv:n i eftermiddag, säger Marcus Kinhult.

Golfproffset Marcus Kinhult. Arkivbild.

TT: Är du förvånad över att hon är med i toppen?

— Inte alls. Jag tycker att hon har haft en uppåtgående trend egentligen hela året. Det känns som att hon tar för sig mer och mer där borta, och förtjänar definitivt att vara där uppe.

Följer varandras karriärer

Frida Kinhult blev delad 24:a i majortävlingen US Open förra veckan och har nu klarat sju raka kvalgränser på LPGA-touren. Hon är nio under par efter två rundor och leder i New Jersey inför söndagens avslutande varv, ett slag före amerikanskan Lauren Coughlin.

— Oavsett hur det går i dag kommer det här att bli en bra tävling för henne på många plan. Det är jättekul. Jag är stolt över henne.

Frida Kinhult blev proffs i december 2019, men detta är hennes första hela år på LPGA-touren. Syskonen från Fiskebäckskil följer naturligtvis varandras karriärer, men förutsättningarna är lite olika på grund av tidsskillnaderna.

— Åt mitt håll är det ganska enkelt. Hon går aldrig ut innan lunch. Det blir att man får sitta uppe någon sen kväll ibland, men det är svårare för henne. När jag går ut på morgonen här är det mitt i natten för henne.

Storebror Kinhult kämpar fortfarande med sitt spel. Under avslutningen i Halmstad gick han runt på par (72 slag) och totalt landade 25-åringen på tre under.

— Mellanmjölk. Det känns inget vidare, säger Marcus Kinhult.

— Jag har fått rädda mig ganska mycket alla fyra varven egentligen. Jag har inte gjort så mycket bogeys, men jag har knappt gjort några birdies heller.

Nere i gropen och gräver

Kinhult vann British Masters på Europatouren 2019, men har sedan dess haft både skadebekymmer och drabbats av epilepsi (våren 2021). Nu dras inte 25-åringen med några större skavanker, men framför allt det långa spelet stämmer inte.

Tidigare under veckan i Halmstad beskrev han det som att han är i en grop och gräver.

— Sökande är väl rätt ord. Det behöver inte vara allt för långt borta. Ofta när man är i den där gropen och gräver kan det gå fort att hitta något också. Vi får gnugga på, så får vi se när och om det lossnar.