Efter NL-missarna – nya svenska Europachanser

Fakta: Svenska lag i internationella cupspelet Champions League: Malmö FF går in i den första kvalomgången. MFF har kvalificerat sig i egenskap av ligamästare och är seedat till samtliga kvalomgångar fram till playoffet. Åker man ut finns chans till vidare spel i Europa League och Europa Conference League. Malmö är det enda lag från Sverige som kvalat in till CL-gruppspel under 2010-talet. En bedrift man lyckats med tre gånger: säsongen 2014–2015, 2015–2016 samt 2021–2022. Europa League och Europa Conference League: AIK, Djurgården och Elfsborg går in i den andra kvalomgången till Europa Conference League. De svenska lagen är oseedade och är kvalificerade genom fjolårets ligaposition. Då Malmö även vann finalen i svenska cupen mot Hammarby fick Elfsborg den sista biljetten då MFF ska kvala till Champions League. Den sista ECL-platsen går annars till cupmästaren. Utöver Malmö – som nått gruppspel och slutspel två gånger, säsongen 2018–2019 och 2019–2020 – har endast Östersunds FK nått Europa Leagues gruppspel. Säsongen 2017–2018 gjorde jämtlänningarna succé innan det tog stopp mot Arsenal i den första slutspelsomgången. Europa Conference League gjorde debut i fjol och då tog sig inget svenskt lag till gruppspelet. Närmast var Hammarby som föll mot Basel på straffar i playoffrundan. Elfsborg tog sig lika långt men föll klart mot blivande finalisten Feyenoord.

Champions League:

På tisdag börjar Malmö FF:s Europaäventyr när lagen till den första kvalomgången till Champions League ska dras ur urnorna. Lottningen sker vid lunchtid i Nyon i Schweiz.

I den första omgången är MFF seedat, liksom bland annat HJK från Helsingfors och norska Bodø/Glimt. Bland de oseedade lagen, som MFF kan få möta, sticker polska Lech Poznan med svenskduon Jesper Karlström och Mikael Ishak ut. Vinst där och kvalomgång två väntar. Förlust och MFF går in den andra kvalomgången till Europa Conference League, den tredje största europeiska turneringen.

Skulle Malmö gå vidare till andra kvalomgången i CL är man seedade även där, tack vare Uefas rankning, den så kallade koefficienten. Skåningarna slipper därmed storheter som Dinamo Zagreb (Kroatien), Olympiakos (Grekland) och Viktoria Plzen (Tjeckien). Blir det uttåg väntar kvalomgång tre i Europa League, kontinentens näst största turnering. Den turneringen lottas senare i sommar.

De ryska ligalagen är alltjämt avstängda från europeisk fotboll – vilket gynnar MFF. Skulle Malmö ta sig till den tredje kvalomgången blir laget seedat då de ryska lagens direktplatser i stället tas av Sjachtar Donetsk och Celtic som annars hade varit seedade. Oavsett hur det går för MFF i den tredje omgången väntar playoff.

Vid vinst väntar playoff om att ta sig in i Champions Leagues gruppspel, vid förlust en match om att ta sig in i Europa League. Totalt går tolv lag in i playoffspelet, som ska avgöras i slutet på augusti. Likt de andra kvalomgångarna är det dubbelmöten som gäller där vinnaren alltså är klar för Champions Leagues gruppspel.

Europa League och Europa Conference League:

Kvalspelet till Europa League är inte fullt lika mastigt som det till storebrorsturneringen. Lag som redan är klara för playoff är Gent (Belgien), Austria Wien (Österrike), Hearts (Skottland), Dnipro-1 (Ukraina), Sivasspor (Turkiet), Silkeborg (Danmark) och Omonia (Cypern). I gruppspelet väntar storlag som Arsenal, Manchester United, Lazio, Roma och Alexander Isaks Real Sociedad.

Kvalet till Europa Conference League är desto maffigare. Sammanlagt är det 181 lag som kommer att slåss om 32 gruppspelsplatser. Det är först i den andra omgången som det blir riktigt intressant ur svenskt perspektiv.

Den omgången lottas på onsdag.

Då går AIK, Djurgården och Elfsborg in i turneringen. Eventuellt även Malmö om CL-kvalet går dåligt. De tre svenska lagen är oseedade och kan få möta seedade lag som AZ Alkmaar, Basel och Slavia Prag. Skulle man krångla sig vidare väntar en tredje kvalomgång där man får sällskap av misslyckade CL-kvalare.

Vid seger även där stundar ett playoffspel om en plats i Conference Leagues gruppspel. I playoffet väntar motstånd i form av fler utslagna Champions League-lag samt fem på förhand bestämda storlag i form av West Ham, Villarreal, Fiorentina, Köln och Nice. Förlust i någon av kvalomgångarna och livlinorna är slut och Europaäventyret över.