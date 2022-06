Fyrfaldige majorvinnaren klar för Sauditouren

Fakta: LIV-touren LIV Golf är det officiella namnet på den nya golftouren som ska konkurrera med etablerade PGA-touren i USA och DP World Tour i Europa. Touren finansieras av Saudiarabiens statliga investeringsfond och den sammanlagda prispotten är på 255 miljoner dollar (drygt 2,5 miljarder svenska kronor). Landet anklagas för att försöka tvätta bort sitt rykte ("sportswashing") när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter genom idrotten. De största namnen som valt att spela på touren är Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Martin Kaymer, Sergío Garcia, Lee Westwood, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen, Patrick Reed och Ian Poulter. Samtliga har nu stängs av från spel på PGA-touren. Vissa av dem har redan avsagt sitt medlemskap på den amerikanska touren, men exempelvis Mickelson och Poulter har inte gjort det. Tävlingarna på LIV-touren spelas över 54 hål, utan kvalgräns med 48 spelare indelade i tolv fyrmannalag. Premiärtävlingen i London vanns av sydafrikanen Charl Schwartzel, US Masters-vinnare 2011. Han fick ta emot segerchecken på 47 miljoner kronor efter att ha gått de tre rundorna på sju under par. Amerikanen Andy Ogletree slutade sist på +24, men fick runt 1,2 miljoner kronor för besväret. Åtta tävlingar ska spelas under premiärsäsongen. Den stora avslutande lagfinalen spelas på Trump National Doral Miami där vinnarlagets vinstpott höjs från fem miljoner dollar till 50 miljoner dollar, motsvarande drygt 491 miljoner svenska kronor.

Tidigare världsettan Brooks Koepka var en av de första spelarna att öppet kritisera den nya golftouren, finansierad av den saudiarabiska statsapparaten. Till skillnad från vanliga event på PGA- eller Europatouren spelas LIV Golf endast över tre dagar, med 48 spelare, i lagformat, med shotgun-starter och utan kvalgräns. Touren lockar även med enorma summor prispengar.

Ett upplägg som inte tycktes imponera på Koepka, som har fyra majortitlar på meritlistan.

— Jag har svårt att tro att golf ska handla om enbart 48 spelare. Pengar kommer inte att förändra mitt liv, sade han till AP i mars 2020.

Lillebror spelar redan där

En annan Koepka var inte lika svårsåld. Världsstjärnans bror Chase Koepka, rankad 1 562:a i världen, var en av de 48 spelare som slog ut under den första tävlingen på Centurion Club utanför London den 9 juni. Nu ska storebror Brooks ha gjort en tvärvändning och är av allt att döma med i startfältet till nästa LIV-tävling den 30 juni i Portland, Oregon.

När 32-åringen frågades ut under en presskonferens kring ryktena om hans framtid under förra veckans major, US Open, var Koepka närmast oförstående kring spekulationerna.

— Jag förstår inte. Jag försöker fokusera på US Open. Jag förstår det helt ärligt inte alls. Jag är trött på allt prat. Jag är trött på allt detta. Ni (journalisterna) kastar en mörk skugga över tävlingen. Jag tycker det suger. Jag tycker faktiskt synd om dem (spelarna på LIV-touren). Vi är här för att spela och ni pratar om en tävling från förra veckan, sade han.

Halkat ned på världsrakningen

Han tillade att hans framtid fanns hos PGA-touren eftersom det inte funnits någon annanstans att gå.

Men i bland går det fort i hockey – och i golf – och Koepka kommer att byta till LIV Golf. Ett kontroversiellt beslut då touren anklagats för att vara "sportswashing" – ett försök att tvätta rent Saudiarabiens nedfläckade rykte när det gäller mänskliga rättigheter.

Sällskap får han, enligt ESPN, av mexikanen Abraham Ancer, 31, som kan stoltsera med en 20:e plats på världsrankningen och en PGA-tourseger. Koepka har å sin sida vunnit US Open två gånger i följd (2017och 2018), PGA-mästerskapen två gånger i rad (2018 och 2019) och har totalt åtta segrar på USA-touren.

Hans senaste vinst kom i Phoenix Open i februari 2021 och den forne världsettan har ramlat ned till en 19:e plats på världsrankningen. Skador och dålig form har kännetecknat Koepkas spel den senaste tiden.