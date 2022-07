Missade hela säsongen – får superkontrakt

När han spelat har han visat sin klass. Men det har inte blivit alltför mycket av den varan för New Orleans stjärnspelare Zion Williamson.

21-åringen valdes som nummer ett i draften 2019 och ansågs vara en av de största baskettalangerna på många år. Men tre säsonger in på NBA-karriären har han missat fler matcher än han har spelat – och förra säsongen fanns han inte på planen en enda gång på grund av en fotskada.

Det hindrar inte New Orleans från att ge 21-åringen ett femårskontrakt värt 193 miljoner dollar. Ett kontrakt som beroende på vissa faktorer kan bli värt ännu mer, hela 231 miljoner dollar, motsvarande runt 2,4 miljarder kronor. Det bekräftar spelarens agent, Austin Brown, till nyhetsbyrån AP.

Under säsongen var informationen kring Williamson fåordig. Först hoppades New Orleans ha honom redo till seriepremiären i slutet av oktober men i stället slutade det med att han inte spelade en match, och tillbringade en stor del av sin rehabiliteringstid borta från New Orleans.

Situationen ledde till spekulationer om att Williamson kunde komma att tacka nej till ett nytt kontrakt. Men Williamson återvände till laget i mars och sade i samband med att säsongen slutade att han "knappt kunde vänta med att skriva på".

— Det var en annan känsla i år. Det såg man på planen, säger han om New Orleans som tog sig till slutspel för första gången under Williamsons tid i klubben.