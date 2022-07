Coronakaos i Tour de France – åkare drar sig ur

Anrika Tour de France har varit hårt drabbat av coronaviruset. Redan inför tävlingen tvingades ett halvdussin åkare tacka nej efter att ha testat positivt. Trots hårda restriktioner med konstant maskbärande inom stallen ser man inte ut att ha lyckats hålla smittan borta.

Inför lördagens åttonde etapp, som går från franska Dole till Lausanne i Schweiz, har två åkare kastat in handduken. Först ut var fransmannen Geoffrey Bouchard, som kör för stallet AG2R Citroën.

"Under stigningen kände jag mig dålig. Det är en stor besvikelse eftersom vi precis skulle komma till min favoritterräng; bergen. Det var min första Tour de France och det är ledsamt att det slutar så här. Jag önskar mina lagkamrater all lycka och sänder dem all min styrka", säger Bouchard i ett uttalande.

Därefter kom beskedet att även Vegard Stake Laengens Tour de France är över. Norrmannen kör för UAE-Emirates – samma stall som Tadej Pogacar i den gula ledartröjan.

— Det är en stor besvikelse. Jag har lite ont i halsen och hes röst, annars är allt bra, säger Stake Laengen till norska TV2 enligt NTB.

Inför den åttonde etappen leder slovenen Pogacar med 35 sekunder för danske Jonas Vingegaard.