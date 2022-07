Sverige tog premiärpoäng mot Europamästaren

Nog var det nervöst på alla möjliga håll när Sverige sparkade i gång sin EM-resa i Sheffield på lördagskvällen. De blågula fansen var övertaggade och hade fortfarande fullt upp med sina hejaramsor när den svenska nationalsången hade kommit halvvägs.

De hann dock inse sitt misstag, och när det väl var dags att förkunna att man vill både leva och dö i Norden, hade Bramall Lane förvandlats till en mäktig svensk körstund.

På planen började det också trevande, men en blandning av nederländskt oflax och svensk beslutsamhet fick vågskålen att så sakteliga vikta över till Peter Gerhardssons gäng.

Asllani show

Kosovare Asllani fick den första chansen, i den 25:e minuten, när hon tråcklade sig fram centralt men prickade utsidan av målburen. Men den nyblivna Milanmittfältaren hade bara börjat.

I den 36:e minuten fick Asllani bollen till höger om straffområdet, och Aniek Nouwen hann nog knappt uppfatta vad som sedan hände. Den nederländska mittbacken fick se Asllani passera på den ena sidan medan bollen tog vägen mellan de egna benen. Svenskans tunnel var fräck, och passningen som följde perfekt. Vid den bortre stolpen stod Jonna Andersson som hade tid att både ta emot bollen och sedan rulla in sitt tredje landslagsmål i karriären – till svenskt 1–0.

— Man såg att Nederländerna hade jättemycket problem i sina uppspel med våra tre innerbackar. Man såg att Miedema sprang runt och pekade. Den delen var bra. Man kan ibland tappa lite i presspelet men de där uppe gjorde det otroligt bra, säger förbundskapten Peter Gerhardsson till Radiosporten.

De 21 342 på läktarna fick se Sverige ta över alltmer, samtidigt som Nederländernas motgångar staplades på hög.

Redan tidigt tvingades förstamålvakten Sari van Veenendaal byta på grund av skada, och innan halvleken var över hade också Nouwen tackat för sig av samma orsak.

Ändå reste sig den regerande Europamästaren.

Sverige inledde andra halvlek klart starkast, och när ett 2–0-mål hängde i luften kom i stället 1–1.

Anfallsstjärnan Vivianne Miedema vände bort Amanda Ilestedt på mittplan och satte fart mot straffområdet. Miedema lyckades inte hitta in med sin första passning, men fick en ny chans och nådde via Fridolina Rolfös fot turligt fram till Jill Roord. Wolfsburgsanfallaren högg direkt och tryckte in 1–1 i den 52:a minuten.

Svenskt trippelbyte

Efter det var det Sverige som såg ut att vara mest suget på tre poäng, och med 20 minuter kvar att spela kastade Peter Gerhardsson om i laget för att få till ett segermål. Ut gick Lina Hurtig, Jonna Andersson och Filippa Angeldahl och in kom Stina Blackstenius, Johanna Rytting Kaneryd och Hanna Bennison.

Bytena gjorde att det svenska trycket växte, men utan att resultera i särskilt många klara målchanser. Fridolina Rolfö var ändå nära att fixa segern när hon i slutminuterna skickade i väg ett av sina patenterade vänsterskott, men unga målvaktsreserven Daphne van Domselaar – 22-åringen gjorde sin blott andra landskamp – stod för en kanonräddning.

De nederländska kontringarna var samtidigt vassa, och skillnaden mellan seger och förlust hårfin. Båda lagen var naturligtvis fullt införstådda med att det var en trolig gruppseger som låg i potten, eftersom de kvarvarande motståndarna Schweiz och Portugal normalt är lag som både Sverige och Nederländerna ska slå.

Sverige skapade ett par sista farligheter på hörnor, men det ville sig inte hela vägen.

1–1 var ändå en godkänt start på den svenska EM-resan, och fortfarande lever drömmen om både gruppseger och guld.

— Nu är premiären avklarad och vi är inne i turneringen, säger Kosovare Asllani.

Hon menar också att det inte är en helt oangenäm känsla att vara lite besviken efter 1–1 mot regerande mästaren.

— Det visar hur bra vi gjort det i tidigare mästerskap, att vi är favoriter i en sån här match, säger hon.

Förbundskapten Peter Gerhardsson är lite besviken på resultatet:

— Jag känner mig lite besviken vi hade tillräckligt mycket lägen för att kunna avgöra den här matchen, säger han till Radiosporten.

Härnäst väntar Schweiz, på samma arena, på onsdag.

— Schweiz får vi titta på nu. Det är en annan typ av motståndare med lite andra fördelar och nackdelar, så det blir en ny matchplan. Spelarna återhämtar sig de närmsta dagarna sen hittar vi på något till Schweizmatchen, säger Gerhardsson.