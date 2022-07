Fjärde raka Wimbledontiteln för Djokovic

Novak Djokovic må inte vara världsetta längre, men i finalen av Wimbledon visade han att han ändå är bäst när det gäller. Mot Nick Kyrgios vände han 0–1 till 3–1 och tog sin sjunde titel i den anrika turneringen, lika många som Pete Sampras, och fjärde i följd.

Tennis rör upp känslor, speciellt när två av sportens mest omtvistade spelare möts. Novak Djokovic får ofta jobba i motvind när det kommer till publikstöd, men när Nick Kyrgios stod på andra sidan nätet var publiken med serben.

"Tack för att du stod ut"

Domaren fick flera gånger be publiken att vara tysta och Kyrgios ropade flera gånger upprört mot läktarplats.

— Tack för att du stod ut med det, säger Kyrgios till domaren efter matchen.

Halvvägs in i tredje setet blev domaren varse vad Kyrgios stört sig på under matchen. 27-åringen pekade mot en kvinna som han menade uppfört sig berusat och stört honom under matchen.

— Det kostade mig nästan matchen, sade Kyrgios till domaren som ringde på säkerhetspersonal.

"Lite av en gud"

Innan dess hade australiern tagit hem det första setet efter hela tio serveess till 6–4.

Men Djokovic kom igen. Världstrean bröt Kyrgios serve och tog hem andra set med 6–3 och tredje set med 6–4.

— Han är lite av en gud, jag tyckte att jag spelade ganska bra men..., säger Kyrgios.

Sedan började nagelbitaren på riktigt.

"Officiellt en bromance"

Femte set gick till 6–6 innan Djokovic kunde slå hem matchen och hela Wimbledon, för fjärde gången i rad och ta hem prissumman på två miljoner pund.

Novak Djokovic och Nick Kyrgios möttes i finalen av Wimbledon.

— Jag tappar orden för vad den här turneringen och den här pokalen betyder för mig. Det har alltid varit den som motiverat och inspirerat mig att börja spela tennis, säger Djokovic efter segern, och hyllar sin motståndare:

— Du visade varför du är värdig att vara en av de bästa i världen, jag respekterar dig mycket. Jag trodde aldrig att jag skulle säga så mycket snällt om dig. Det är officiellt en bromance.

Bara Roger Federer och Björn Borg har vunnit fler Wimbledon i följd (5).