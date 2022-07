Mickelson ombads att nobba middag – Poulter utbuad

Fakta: LIV-touren LIV Golf är det officiella namnet på den nya golftouren som ska konkurrera med etablerade PGA-touren i USA och Europatouren. Touren finansieras av Saudiarabiens statliga investeringsfond och den sammanlagda prispotten är på 255 miljoner dollar (drygt 2,5 miljarder svenska kronor). Landet anklagas för att försöka tvätta bort sitt rykte ("sportswashing") när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter genom idrotten. De största namnen som valt att spela på touren är Brooks Koepka, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Martin Kaymer, Sergio Garcia, Lee Westwood, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen och Ian Poulter. Samtliga har nu stängs av från spel på PGA-touren. Vissa av dem har redan avsagt sitt medlemskap på den amerikanska touren, men exempelvis Mickelson och Poulter har inte gjort det. Även Bryson DeChambeau, som vann majorn US Open 2020, är klar för touren, men 28-åringen spelade inte premiärtävlingen utanför London. Tävlingarna på LIV-touren spelas över 54 hål, utan kvalgräns med 48 spelare indelade i tolv fyrmannalag. Premiärtävlingen vanns av sydafrikanen Charl Schwartzel, US Masters-vinnare 2011. Han fick ta emot segerchecken på 47 miljoner kronor efter att ha gått de tre rundorna på sju under par. Amerikanen Andy Ogletree slutade sist på +24, men fick runt 1,2 miljoner kronor för besväret. Åtta tävlingar ska spelas under premiärsäsongen. Den stora avslutande lagfinalen spelas på Trump National Doral Miami där vinnarlagets vinstpott höjs från fem miljoner dollar till 50 miljoner dollar, motsvarande drygt 491 miljoner svenska kronor.

Varken Mickelson, 52, eller Poulter, 46, har avsagt sina medlemskap på PGA-touren efter att båda blivit en del av den kontroversiella saudiska LIV-touren.

Konsekvensern av att vara en del av LIV-touren märkte båda av inför och under den 150:e upplagan av British Open, också kallad enbart The Open.

Mickelson avstod bland annat den traditionsenliga mästarmiddagen inför tävlingen efter att R&A (The Royal and Ancient Golf Club of S:t Andrews, arrangör av majortävlingen British Open på herr- och damsidan) kontaktat honom.

Ingen bra idé

— R&A kontaktade mig ett par veckor innan och sa: "Lyssna, vi tycker inte att det är en bra idé att du går, men om du vill så kan du gå". Jag ville inte göra en stor grej av det och sa bara "okej". Vi var båda ganska överens att det vore bäst om jag inte gjorde det, säger Mickelson som vann The Open 2013.

Tvåfaldige The Open-vinnaren Greg Norman, som är ansiktet utåt för LIV-touren, bjöds inte ens in till den årliga mästarmiddagen.

Poulter är ett annat stort namn på LIV-touren och han fick inget roligt bemötande när han slog ut vid det första hålet – han blev nämligen utbuad.

Hörde inget buande

Huvudpersonen själv hävdar däremot att han inte noterade att The Open-publiken buade åt honom.

— Att jag hörde var klappande, säger Poulter.

Tio procent av spelarna i årets upplaga av The Open spelar på LIV-touren. Men i framtiden kan tävlingen göra det svårare för de som spelar på den Saudi-backade touren.

— Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som styrelsen anser lämpliga, sade tävlingschefen Martin Slumbers inför årets tävlingsstart.