Fotograf stal "Bigfoots" huvud på friidrotts-VM

Huvuden rullar på friidrotts-VM i Eugene.Åtminstone maskotens "Legend the Bigfoots" huvud.Maskotens huvud blev stulet under mästerskapet – av en fotograf, skriver The Guardian.

Den drygt två meter långa officiella maskoten har blivit något av en stjärna på Hayward Field (friidrottsarenan) i Eugene, USA. Desto dystrare var det därför i måndagskväll. Polis kallades då till Hayward Field efter att huvudet till "Legend the Bigfoot" stulits av en ackrediterad fotograf, skriver The Guardian. Kort efter huvudstölden dök det upp flera videor på sociala medier som visade oidentifierade män som lekte med "Bigfoots" gula huvud. Lekstunden varade däremot inte särskilt länge då polis lyckades spåra boven i dramat tack vare övervakningskameror och med hjälp av en annan fotograf. "Vi kan bekräfta att en ackrediterad fotograf avlägsnades från Hayward Field i samband med en utredning av en stöld på arenan. Det här är nu ett polisärende", säger VM-arrangören i ett uttalande till The Guardian. VM-arrangören valde maskoten, som var tillbaka på friidrottsarenan på tisdagen, för att återspegla att det under århundraden i Portland funnits historier om att en mystisk varelse strövar omkring i regionen, en varelse som kom att kallas "Bigfoot". Friidrotts-VM i Eugene pågår fram till 24 juli.