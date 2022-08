Klar seger för MFF – inhopparna målskyttar

Milos Milojevic hade fått sparken och interimtränaren, sportchefen Andreas Georgson, mönstrade sin första uppställning som Malmö FF-tränare.

Han valde att ruska om ordentligt i startelvan. Några av nyförvärven han själv rekryterat fanns i framskjutna roller medan Ola Toivonen och Veljko Birmancevic förpassats till bänken.

Moustafa Zeidan och Joseph Ceesay tog hand om högerkanten tillsammans med ytterbacken Felix Beijmo. Och det var Zeidan som efter en fin lyftning signerad Sergio Pena redan i den tionde minuten fick läge ensam med målvakten. Men Lucas Fox i gästernas mål skulle gå segrande ur den duellen.

Kort senare spelade samme Zeidan fram Jo Inge Berget. Lucas Fox missbedömde bollen och rev ner Malmö FF:s norrman, men till publikens ilska och förvåning viftade domaren avvärjande.

Utvisning

Redan i den 30:e matchminuten fick Charles Morren sitt andra gula kort och visades ut. Var som redan var ett massivt spelövertag för hemmalaget blev nu ännu större. Och de luxemburgska gästernas vilja att få tiden att gå blev än mer uppenbar. De första 45 minuterna passerade utan mål.

Andra halvlek var sedan bara två minuter gammal när Fox på nytt kom fel in i en duell och nu blåste domaren straff. Fox gick snabbt från att inneha syndabocksrollen till hjälte. Målvakten lyckades rädda Jo Inge Bergets skott.

Men det skulle snart vända igen. Målet kom, och det kom via Georgsons högerkant. Joseph Ceesay tog sig förbi på sin högerkant och spelade in bollen till Isaac Kiese Thelin som stötte in 1–0.

Inhopparna målskyttar

Ola Toivonen byttes in i den 76:e minuten. Fyra minuter senare mötte han Felix Beijmos inlägg och 2–0 var ett faktum.

Även Birmancevic hoppade in och det var han som bara fem minuter senare frispelades av Toivonen och satte dit trean.

Andra matchen spelas i Luxemburg nästa torsdag. Vid en totalseger mot Dudelange är MFF klara för minst gruppspel i Conference League, men har chans att ta sig in i Europa League via playoff mot turkiska Sivasspor.

Tappar man ledningen väntar sannolikt polska Lech Poznan i playoff till Conference League. Poznan ses av de flesta som favoriter mot isländska Vikingur. Första av två matcher spelas senare under torsdagskvällen.