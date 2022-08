Brasilien vägrar spela uppskjutna matchen

Det var för nästan ett år sedan som kvalmötet mellan Brasilien och Argentina i São Paulo avbröts efter att företrädare för en brasiliansk hälsomyndighet rusat in på på planen.

Företrädarna ville stoppa fyra argentinska spelare från att spela, då deras covidprotokoll inte var godkända. Matchen avbröts och tidigare i år bestämde internationella fotbollsförbundet Fifa att den ska spelas om, trots att båda nationerna är klara för VM, något som gör matchen betydelselös.

Brasiliens förbundskapten Tite vill inte spela matchen då han anser att risken för skador, avstängningar och en potentiell bojkott från Argentina är för hög. Det uppger brasilianska förbundets ordförande Ednaldo Rodrigues.

"Vi kommer höra av oss till Fifa så att den här matchen inte spelas. Jag kommer göra allt för att se till att vår tränares önskan blir verklighet. Vår prioritet är att vinna VM i Qatar. Om den matchen inte är önskad av vår tränarstab kommer vi arbeta för att den inte ska spelas", säger han i ett uttalande.

Enligt brasiliansk media hoppas Brasilien i stället spela två vänskapsmatcher i Europa inför vinterns VM-turnering i Qatar.

Brasilien har lottats in i grupp G tillsammans med Serbien, Schweiz och Kamerun. Argentina går in i grupp C med Mexiko, Polen och Saudiarabien.