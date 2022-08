ten Hag rasande – spelare inkallade på ledig dag

Under lördagen blev Manchester United förnedrat av Brentford. De låg under med 0–4 i halvtid och nu har tränaren Erik ten Hag gjort slag i saken.Alla spelare kallas in på sin lediga dag för en lång löptur, skriver Manchester Evening News.

Manchester United blev fullständigt asfalterat av Brentford under lördagskvällen. De låg under med 0–4 i halvtid (vilket också blev slutresultatet) och lyckades inte göra någon nämnvärd kraftansträngning i den andra halvleken heller. Därför beordrade ten Hag in sina spelare på sin lediga söndag för att springa knappt 14 kilometer på klubbens träningsanläggning Carrington. Tränaren påpekade att Brentfords spelare hade sprungit 14 kilometer mer än hans eget lag under matchen, skriver ESPN. Det återstår att se i fall en löptur och bestraffning hjälper United i nästa match mot giganten Liverpool den 22 augusti på Old Trafford.