Tiger Woods kallar till krismöte om LIV-touren

Fakta: LIV-touren LIV Golf är det officiella namnet på den nya golftouren som ska konkurrera med etablerade PGA-touren i USA och Europatouren. Touren finansieras av Saudiarabiens statliga investeringsfond och den sammanlagda prispotten är på 255 miljoner dollar (drygt 2,5 miljarder svenska kronor). Landet anklagas för att försöka tvätta bort sitt rykte ("sportswashing") när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter genom idrotten. De största namnen som valt att spela på touren är Brooks Koepka, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Martin Kaymer, Sergio Garcia, Lee Westwood, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen, Bryson DeChambeau och Henrik Stenson . Samtliga har nu stängs av från spel på PGA-touren. Tävlingarna på LIV-touren spelas över 54 hål, utan kvalgräns med 48 spelare indelade i tolv fyrmannalag. Åtta tävlingar ska spelas under premiärsäsongen. Den stora avslutande lagfinalen spelas på Trump National Doral Miami där vinnarlagets vinstpott höjs från fem miljoner dollar till 50 miljoner dollar, motsvarande drygt 491 miljoner svenska kronor. Förutom prispengar har de största stjärnorna lockats med stora sign-on-bonusar. Dustin Johnson uppger exempelvis ha fått över 1 miljard kronor för att ta steget över.

Den nya touren har lockat över toppspelare som Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka och allra senast, vår egen Henrik Stenson, med löften om färre speldagar, inga kvalgränser och, inte minst, en rejäl påse oljepengar.

Sportens allra största, Tiger Woods, valde dock att stanna kvar på amerikanska PGA-touren, trots att han ska ha blivit erbjuden runt åtta miljarder kronor för ett byte.

Nu har han arrangerat ett privat möte för USA-tourens stjärnspelare där hotet från LIV-touren ska diskuteras, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Världstvåan saknades?

Att få spelarna på samma våglängd fanns på dagordningen, tillsammans med att få dem att ta ett större ansvar för PGA-tourens utveckling.

Spanjoren Jon Rahm bekräftade att ett möte ägt rum, men ville inte avslöja mer än så. En annan spelare berättade för ESPN att enbart de 20 bästa spelarna i världen var inbjudna.

Av dessa 20 tros dock ett namn ha saknats: världstvåan Cameron Smith. Enligt The Telegraph är australiern, och färske British Open-segraren, nästa storspelare att ta klivet över till sauditouren. 28-åringen sägs ha fått runt 1,5 miljarder kronor för besväret. Tidigare i veckan drog han sig ur från PGA-tourens andra slutspelstävling i Delaware.

Woods kritisk mot LIV-touren

Möteskallaren Woods har tidigare varit starkt kritisk till LIV-touren, dess spelare och ansiktet utåt Greg Norman.

— Greg har gjort saker som jag inte anser är i det bästa intresset för vår sport, har Woods sagt om Norman.

Om LIV-spelarna sade världsstjärnan följande:

— De vänder ryggen till det som gett dem positionen de är i nu. Det enda spelarna får ut är pengar för att spela några få event. Jag kan inte se att det här är något bra för spelarna eller någon.

PGA-tourens slutspel går in i sin andra vecka på torsdag när de 70 spelare med bäst resultat under säsongen slår ut på Wilmington Country Club i Delaware. Med i startfältet finns svenske Alex Norén. Det gör däremot inte Tiger Woods då 48-åringen enbart spelat två tävlingar under året.