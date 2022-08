Venus Williams får wildcard till US Open

Venus Williams kommer till spel i US Open. Arkivbild. Foto: TT

25 år efter att ha förlorat finalen i sin US Open-debut är amerikanska tennisveteranen Venus Williams tillbaka i grand slam-turneringen på hemmaplan. 42-åringen, som vann US Open både 2000 och 2001, har fått ett wild card till turneringen som avgörs i Flushing Meadows i New York.