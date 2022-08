Skateboardstjärnan: "Jag borde dött istället"

Svenske Ali Boulala slog igenom med buller och bång i den internationella skateboardvärlden i mitten av 1990-talet.

Tillsammans med sitt team gav han sig ut på en tio år lång världsturné fylld med skateboard, berömmelse och gränslöst festande.

Men både livet och karriären vändes upp och ner 7 mars 2007 i australiska Melbourne.

Efter en festkväll var Ali Boulala och hans vän Shane Cross inblandade i en tragisk motorcykelolycka. Olyckan var allvarlig och ledde till att Cross avled medan Boulala hamnade i koma i fyra månader.

— Jag ligger där på sjukhuset och fattar inte varför jag ligger där. Jag vet inte hur många gånger det matades in att jag varit med om en olycka, sen nästa gång när jag vaknade så hade jag glömt det, säger Boulala i dokumentären "The Scars of Ali Boulala".

Efter att han vaknat upp ur koman dömdes Boulala till fyra års fängelse för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Han utvisades även, från Australien, till Sverige.

— Det första jag tänkte var: Jag borde ha dött istället för honom, allt skulle varit så mycket bättre då. Men så var det inte. Jag var kvar som något jävla straff.