Peder Fredricson vann femstjärnigt GP

"Det är en otroligt fin tävling. Atmosfären är så speciell, publiken, startfältet och prispengarna så klart. Det är toppklass rakt igenom", säger Peder Fredricson till Svenska ridsportförbundet.

Stephex Masters är en del av Rolex GP-serie och utöver segerchecken tilldelades segraren även en värdecheck hos Audi på en miljon kronor samt en Rolexklocka.

Fredricson och Catch Me Not blev tvåa i fredagens 1.55-hoppning, tre hundradelar från segern. Nu var marginalerna på svenskens sida.

Fredricson vann med tre tiondelar till godo före brasilianen Eduardo Pereira de Menezes.

"Just ikväll kan man inte klaga på varken hans (Catch Me Not) eller min form – det här betyder väldigt mycket", säger Fredricson.