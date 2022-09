Sågar LIV-spelarna: "Saknar självförtroende"

Fakta: LIV-touren LIV Golf är det officiella namnet på den nya golftouren som ska konkurrera med etablerade PGA-touren i USA och Europatouren. Touren finansieras av Saudiarabiens statliga investeringsfond och den sammanlagda prispotten är på 255 miljoner dollar (drygt 2,5 miljarder svenska kronor). Landet anklagas för att försöka tvätta bort sitt rykte ("sportswashing") när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter genom idrotten. De största namnen som valt att spela på touren är Brooks Koepka, Cameron Smith, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau och Henrik Stenson. Samtliga har nu stängs av från spel på PGA-touren. Tävlingarna på LIV-touren spelas över 54 hål, utan kvalgräns med 48 spelare indelade i tolv fyrmannalag. Åtta tävlingar ska spelas under premiärsäsongen. Den stora avslutande lagfinalen spelas på Trump National Doral Miami där vinnarlagets vinstpott höjs från fem miljoner dollar till 50 miljoner dollar, motsvarande drygt 491 miljoner svenska kronor. Förutom prispengar har de största stjärnorna lockats med stora sign-on-bonusar. Dustin Johnson uppger exempelvis ha fått över 1 miljard kronor för att ta steget över.

Sydafrikanen Gary Player, 86, är en av golfvärldens största genom tiderna. Han är en av fem spelare som lyckats med en "career grand slam", vilket innebär att han vunnit samtliga fyra majors minst en gång.

Player är även ambassadör för turneringen Golf Saudi, vilken – likt LIV-touren – finansieras av den saudiarabiska staten. Under årets US Masters hamnade han i blåsväder efter att burit Golf Saudis logotyp synligt under öppningsceremonin och i juni avslöjade Player att han arbetar på att designa golfbanor i kungadömet.

Därför var hans hårda ordval mot LIV-touren något överraskande.

— Jag skulle inte ta 10 miljarder kronor i utbyte mot mina majorsegrar. Jag arbetade hårt. Jag hade vilja. Jag har rest världen runt. Det var en utbildning, jag mötte underbara människor. Hur kan du någonsin bli en mästare om du spelar på en tour med 54 hål och utan kvalgräns?, säger han till BBC.

Inget hot för PGA-touren

Player frågar sig vilka spelare som vill spela på den nya sauditouren.

— Vad är det ens för tour? 54 hål, ingen kvalgräns, en lagtävling ingen förstår. Det är en tour för spelare som saknar självförtroende och tro på sin framtid. De tror inte att de kan bli vinnare.

86-åringen menar att det inte finns någon chans att den kan konkurrera med PGA-touren, än mindre gå förbi i status. Spelare som valt LIV-touren får inte delta i Ryder Cup och deras deltagande i framtida majors är än så länge osäkert.

— De kan inte förvänta sig att spela i Ryder Cup, Presidents Cup, i majortävlingarna och allt det. Du kan inte ha kakan och äta den också. Som man bäddar får man ligga.

Sågar världstvåan

Mest kritisk var Player mot den senaste LIV-rekryten, världstvåan Cameron Smith.

— Här har vi en ung man som jag verkligen trodde skulle bli en superstjärna. Vilken framtid har han nu? Kommer han fullfölja sin dröm om att bli en sann mästare? Jag vet inte, säger Player.

Han var desto mer förstående mot svenske stjärnan Henrik Stenson, som lämnade uppdraget som kapten för Europas Ryder Cup-lag för spel på LIV-touren.

— Jag klandrar inte (Henrik) Stenson för att han bytte. Han hade inga pengar så han behövde gå, säger Player och alluderar till den svindlerihärva där Stenson förlorade runt 80 miljoner kronor för 13 år sedan.

— Men detta (Smith) är en potentiell superstjärna. Jag tycker hans rådgivare har gett honom fel råd.

LIV-touren återvänder på fredag när det är dags för tävling nummer fyra i Boston.