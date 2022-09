Arsenal vann – rekordung spelare debuterade

Harvey Elliott, nu i Liverpool, var yngst när han 2019 debuterade för Fulham vid en ålder av 16 år och 30 dagar.

Nwaneri kan dessutom glädjas åt att 3–0-segern gör att Londonlaget seglar upp i ensam serieledning i Premier League på 18 poäng, en poäng före Manchester City och lokalrivalen Tottenham.

Mot Brentford, med Pontus Jansson från start, tog man ledningen i 17:e minuten när William Saliba nickade in 1–0 via stolpen. Tio minuter senare utökade Gabriel Jesus Arsenals ledning när han nickade in Granit Xhakas inspel.

3–0 kom tidigt i andra halvlek genom Fabio VIeira.