Två svenskor på topp tio i LPGA

Stark avslutade med en runda på 66 slag, hennes hittills lägsta under de fyra dagarna, och sex under par. Totalt åtta birdies presterade hon under avslutningen, med två bogeys. Men trots det är hon inte helt nöjd med insatsen.

— Det kändes som att du var tvungen att verkligen spela din bästa golf för att vara däruppe (i toppen). Och det kändes inte som att jag gjorde det, så det var uppenbart att jag inte skulle vinna. Jag spelade helt enkelt inte tillräckligt bra, vilket var vad jag hade hoppats på, säger hon i en tv-intervju.

En del positiva saker tar hon med sig från dagen, bland annat några slag med järnklubborna och flera av puttarna från fyra–fem meters avstånd. Mindre nöjd var hon med utslagen från tee, som främst drog åt vänster.

Men 22-åringen beskriver ändå upplevelsen som rolig, och utmanande i och med att avstånden var små. Till segraren Andrea Lee, USA, var det tre slag.

— Jag försökte att inte titta på resultattavlan i dag för jag ville inte stressa upp mig om jag skulle ha varit i ledning, säger hon.

Facit efter fyra rundor blev 16 under, medan Frida Kinhult avslutade med en runda på 68 slag och totalt -14.

Maria McBride, som ogift med efternamnet Hjort, gjorde sin andra tävling på touren sedan hon avslutade proffskarriären 2016. Till skillnad från i Galloway tidigare i sommar klarade 48-åringen den här gången cutten, men slutade på delad 67:e-plats tillsammans med landsmaninnan Linnea Johansson.