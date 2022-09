Nildén räddade Juventus i CL-kvalet

I fjol skakade Juventus om blivande mästarlaget Lyon i Champions League-kvartsfinalen.

Den här säsongen riskerar italienskorna att åka ut redan innan det roliga börjar.

Nog är det fortfarande fördel Juventus i den avgörande rundan av Champions League-kvalet, mot danska ligamästarna Køge, men 1–1 på bortaplan var inte det resultat som Serie A-giganten hade hoppats på.

Och det hade kunnat bli värre än så med tanke på starten.

Redan i den åttonde minuten överraskade hemmalaget när irländskan Kyra Carusa dribblade sig fram på vänsterkanten av straffområdet och skickade in bollen. Den hittade in till Maddie Pokorny som på ett tillslag sköt in 1–0 till Køge.

Juventus kom dock tillbaka, och det var en svensk landslagsback som ordnade kvitteringen.

Amanda Nildén fick för ovanlighetens skull starta till höger i stället för vänster i backlinjen, där även Linda Sembrant spelade 90 minuter.

Åtminstone offensivt fungerade sidbytet utmärkt.

I den 21:a minuten slog fransyskan Annahita Zamanian ett inlägg från höger, och det hittade huvudet på Nildén som nickade in 1–1 förbi Køgemålvakten Bridgette Skiba.

Juventus dominerade sedan matchen, även om inte Køge saknade farligheter. Men trots många byten, bland annat kom 19-åriga svenskan Evelina Duljan in i slutminuterna, lyckades gästerna inte avgöra matchen.

Returen spelas i Turin nästa onsdag.