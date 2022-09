Nyförvärv målskytt – Frölunda vände till seger

Växjö tog sin första seger i lördags. Men i övrigt har Jörgen Jönsson fått en rätt tuff start på sitt tränaruppdrag.

Mot Frölunda lyckades laget visserligen ta ledningen och bädda för en jämn match, men några poäng blev det inte.

I stället kunde Frölunda vända till seger.

Det blev till slut 3–1, sedan nyförvärvet Anthony Greco gjort sitt första mål för säsongen i slutet av matchen.

I fjärde matchen för säsongen passade lagen på att lufta nya målvakter.

Både Frederik Dichow i Frölunda och kollegan Adam Åhman i Växjö säsongsdebuterade. Dichow, ny från Kristianstad, gjorde dessutom SHL-debut om man bortser från fem minuter under en kort utlåning till Rögle i fjol.

Frölunda inledde starkt och fick efter knappt sju minuter också utdelning – en kort stund.

"Försöker tjuva"

I en tilltrasslad situation framför Adam Åhman lyckades Max Friberg peta pucken i mål, men efter videogranskning underkändes målet.

I stället bjöd Friberg några minuter senare Växjöbacken Lukas Bengtsson på ett friläge – och då var det ingen tvekan.

Bengtsson, senast i Dinamo Minsk, är en av många spelare som flytt ryska KHL och pricksköt in ledningen vid ena stolproten.

— Jag ser att Max ska slå en genomskärare i mittzon, försöker tjuva lite och sedan försöker jag bara få pucken på mål. Jag siktar lite högt och försöker lägga den lågt och den går väl in perfekt, säger den 28-åriga backen, målskytt även mot Timrå i lördags, till C More.

Men ledningsmålet räckte inte för Växjö.

Adam Åhman bjöd på några riktiga konstnummer när Frölunda fick ett friläge i inledningen av mittperioden. I nästa sekvens hamnade pucken dock hos Patrik Carlsson, som skickade upp den i krysset och kvitterade till 1–1.

Möblerat om

Frölunda hade inför matchen bara gjort ett mål på säsongens 14 första försök i numerärt överläge. Det hade fått tränaren Roger Rönnberg att möblera om och bland annat lyfta tillbaka Joel Lundqvist i förstauppställningen.

Det 15:e försöket, som kom i slutet av andra perioden, blev visserligen också mållöst. Men överläget hade knappt tagit slut när Frölundabacken Filip Johansson fick en chans från nära håll. Då satt 2—1 för hemmalaget.

Växjö försökte komma tillbaka, men med några minuter kvar gjorde Greco 3–1 från nära håll och avgjorde definitivt matchen.