Messis Argentina närmar sig rekordsvit

Det innebär att Argentina bara är två matcher i från att markera Italiens rekordsvit på 37.

Första målet stod Manchester Citys Julian Alvarez för, när han i trettonde minuten fick in bollen.

Lionel Messi fick i och med matchen fira sin hundrade internationella seger, och stod dessutom för övriga två mål. Det är andra matchen i rad han blir tvåmålsskytt, efter vänskapsmatchen mot Honduras i fredags.

Messi har därmed 90 mål i landslagströjan, och hans medverkan fick delar av publiken att få frispel. Vid tre olika tillfällen tog sig åskådare in på planen för att komma i närheten av världsstjärnan under matchen, som spelades i amerikanska New Jersey. Vid ett tillfälle försökte en supporter i bar överkropp att få Messi att skriva sin autograf på hans rygg, innan planstormaren brottades ned av vakter.