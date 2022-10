Stödet till Irans kvinnor: "Spelar för er"

Fakta: Protesterna i Iran Den största protestvågen som skakat Iran på flera år startade med 22-åriga Mahsa Zhina Aminis död. Amini, en kurdisk kvinna från nordvästra Iran, greps av moralpolis i Teheran den 13 september för att hon inte ansågs bära sin huvudsjal på korrekt vis. Mahsa Zhina Amini fördes till sjukhus efter att ha segnat ner och fått vad polisen hävdar var en hjärtattack – något som bestrids av 22-åringens familj, som hävdar att hon utsatts för kraftigt våld mot huvudet. Den 16 september avled Amini på sjukhus efter att ha legat i koma. Vid Aminis begravning i hemorten utbröt spontana protester, som därefter utvecklades till en demonstration där kvinnor tog av sig huvudduken och skanderade slagord. Protesterna spred sig snabbt över landet, till de flesta av Irans 31 provinser. Vid många tillfällen har demonstrationerna slagits ned med brutalt våld från regimens säkerhetsstyrkor.

Den 22-åriga Mahsa Aminis död har lett till en protestvåg i Iran, men våldsamma sammandrabbningar och ett stort antal dödsfall.

Hennes öde har berört bland andra fotbollslandslaget, berättar Magdalena Eriksson efter landskampen mot Frankrike (3–0).

På lagbilden inför matchen höll de svenska spelarna upp en tröja med texten "We are playing for our girls in Iran" (Vi spelar för våra tjejer i Iran).

"Ville göra något"

— Det var någonting som vi spelare har berörts av under veckan, vi har följt med i nyhetsrapporteringen och kände att vi ville göra något, säger Magdalena Eriksson.

— Vi ville visa vårt stöd och ville använda det här stora evenemanget för att belysa en fråga som vi berörs väldigt mycket av. Jag tycker att det blev väldigt bra, väldigt fint. Jag är väldigt stolt över att vi som lag brinner för sådana här frågor.

Det svenska fotbollslandslaget mötte Iran i en uppmärksammad landskamp i Göteborg 2016. Lite senare publicerade Magdalena Eriksson också en bild med en liknande tröja som den som hölls upp på tisdagskvällen.

"Fruktansvärt modigt"

— Vi resonerade i går kring hur kan vi göra det här på bästa sätt. Vi kände att det blev en fin röd tråd med tanke på att vi mötte Iran här 2016, jag hade min tröja 2017 och vi kunde fortsätta att bygga vidare på det som vi startade för några år sedan, säger hon.

Den svenska Chelseabacken berättar att bilderna från protesterna i Iran har haft stor påverkan under den senaste tiden.

— Man blir absolut berörd. Jag tycker att det är så fruktansvärt modigt det som de gör. Det är så otroligt imponerande. Det sätter ens eget trygga, enkla liv i perspektiv när man ser vad de gör och hur de tar en kamp och riskerar sina liv för mänskliga rättigheter som vi i Sverige har haft i många år och nästan tar lite för givet.