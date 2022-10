Reserven hjälte för AIK

Öhman var uppsatt som 13:e forward, men fick hoppa in när Daniel Muzito Bagenda skadade sig i matchinledningen.

Öhman, ny från Troja-Ljungby, sköt 1–0 för AIK efter 3.03 och 2–0 efter 5.31.

— Det var bara att gå in och köra. Coachen har sagt åt mig att ta puckarna på mål så jag lyssnar på honom, säger Öhman till C More.

AIK gick på knock, gjorde 3–0 i första perioden och vann till slut med 6–3. Därmed lämnade laget jumboplatsen. AIK har spelat fyra av sina sex första matcher på bortaplan och har tagit båda sina trepoängare på hemmaplan.

Modo utökade serieledningen efter 3–2 hemma mot Kristianstad. Örnsköldsvikslaget är fyra poäng före tvåan Djurgården, som dock har en match mindre spelad.

Björklöven klev upp på tredje plats efter 4–1 hemma mot Tingsryd.