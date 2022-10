Mål i debuten för Brynäs 17-åring

Matchen i sig var lite upp och ner. En mållös förstaperiod följdes av ett målkalas i den andra perioden där Timråforwarden Emil Pettersson gjorde 1–0 redan efter 31 sekunder, fint framspelad av Jonathan Dahlén.

Brynäs kvitterade tre minuter senare (1–1) med ett skott ur snäv vinkel från Dmytro Timashov.

Och fem minuter senare höll sig en helt färsk målskytt framme.

Den 17-årige gallerprydde extraforwarden Noel Nordh gjorde då sitt första SHL-mål (2–1).

Mål – med byxorna

Bara en handfull byten in i det som var hans SHL-debut kunde han styra in sin 19-årige lagkamrat William Strömgrens skott med byxorna.

— Strömgren kommer in i slottet och skjuter och tror nog att han gör mål där. Jag försöker bara skymma målvakten och så får jag lite flyt med byxan. Jag känner att pucken touchar mig. Det är skitkul, säger 17-åringen som var lite nervös inför matchen men också passade på att spana in Timrås största stjärnor under kvällen:

— Det är lite speciellt men också kul att se och spela mot Jonathan Dahlén, Anton Lander och dom andra. Och det är såklart nervöst att spela men jag försöker bara njuta av sekunderna där ute, säger Nordh.

Kortvarig glädje

Glädjen över det första SHL-målet blev dock kortvarig då Timråforwarden Erik Walli Walterholm kvitterade till 2–2 bara 59 sekunder senare.

Men visst blev det en minnesvärd kväll ändå för de båda Brynäsjuniorerna Noel Nordh och William Strömgren. Halvvägs in i den tredje perioden gjorde även den sistnämnde sitt första SHL-mål i karriären.

— Alltid kul att få in pucken och hjälpa laget. Det var bara skjuta så fort jag kunde. Ingen väntetid här inte, säger William Strömgren med ett skratt i C Mores intervju.

Och segerjubel blev det också, men det krävdes både en mållös förlängning och en fem rundor lång straffläggning för att fullborda juniorduons minnesvärda kväll. För med bara 2.40 kvar av ordinarie tid tvingade Anton Wedin fram en förlängning när han gjorde mål (3–3) för tredje matchen i rad.

Men till sist, efter fem mållösa straffar för Timrå och fyra dito för Brynäs avgjorde Brynäs finländske forwardsstjärna Hannes Björninen med kvällens tionde straff.

Magnus Pääjärvi gjorde comeback i Timråtröjan efter tolv år, men fick inleda sin andra sejour i klubben med en förlust.