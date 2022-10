Niklas Edin missar EM

Edin skadade sig för knappt två veckor sedan, under en grand slam-turnering i Grande Prairie, Kanada. Nu visar det sig att ena menisken är illa däran, och 37-åringen tvingas till operation.

Därmed kan han inte vara med på EM i Östersund 18–26 november.

"Förhoppningen är att operationen kan göras redan denna vecka men sedan väntar troligtvis månader med rehab innan han är tillbaka på curlingbanan igen", säger den svenska sportchefen Maria Prytz i ett pressmeddelande.

Lag Niklas Edin har varit världens bästa curlinglag på herrsidan under många år. Tidigare i år fick de kröna karriären med ett första OS-guld.

Utan ankaret i laget får nu andra kliva in och fylla luckan efter Edin.

Lagets trea Oskar Eriksson går in och ersätter som skipper, medan reserven Daniel Magnusson kliver in som ordinarie spelare. Vem som tar platsen som reserv bestäms senare under veckan.

"Jag är inte orolig för laget vad gäller EM, det finns mängder av rutin i laget och även en vana att hantera den här typen av situationer där man tvingas skifta i sina roller. De är alla enormt skickliga curlingspelare. Det har de verkligen visat de senaste veckorna med fortsatta stora framgångar i Kanada trots att Niklas inte har varit med på isen", säger Maria Prytz.

Trots att Niklas Edin skadade sig inför semifinalen i Grand Prairie, gick det svenska laget hela vägen och vann grand slam-turneringen.