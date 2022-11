Oskarshamn vände mot mästarna

I två perioder var Oskarshamn utspelat i Karlstad.

När SHL-matchen i ishockey var över hade smålänningarna tagit två poäng mot regerande mästarlaget Färjestad.

Ahti Oksanen lyfte upp den avgörande pucken bakom Matt Tomkins i Färjestads mål.

— När jag kom förbi deras spelare var det ganska enkelt, sade matchhjälten till C More.

”Liten lucka”

Färjestad började bäst. August Tornberg, ny från Västerås, hann fylla 30 år innan han fick göra debut i Sveriges bästa liga. På torsdagen satte den grovjobbande backen 1–0.

— ”Åsa” (Per Åslund) gör ett jättejobb framför mål så det är bara att prickskjuta, sade han till C More.

I och med Färjestads många skador tog Oscar Lawner ett par steg uppåt i kedjehierarkin och gjorde sällskap med Åslund och Remi Elie.

— Två bra hockeyspelare. Det är egentligen bara att visa bladet så får man pucken, sade Lawner till C More.

Han tackade för förtroendet och trädde upp 2–0 i första krysset.

— Det är en liten lucka och jag försöker få dit den. Ibland ska man ha tur.

Kom tillbaka

Så långt såg det bra ut för det regerande mästarlaget. Men Oskarshamn, som kom från två raka segrar mot Rögle, hängde kvar i matchen.

Jiri Smejkal styrde in 1-2 på ett av gästernas få besök i anfallszon i andra perioden.

— De har pucken hela tiden. Vi har jättesvårt att ta oss in i deras zon. Vi måste göra det mycket bättre om vi ska ta poäng, sade tjecken till C More i den andra periodpausen.

Oskarshamn fick sin stora chans när Färjestads lagkapten Linus Johansson drog på sig två utvisningsminuter i början av tredje perioden. Med Patrik Karlkvist som trumfkort – utsedd till månadens spelare i oktober – kom smålänningarna till Karlstad med SHL:s näst bästa facit i powerplay.

Bortalaget lyckades inte kvittera men tog hjälp av det numerära överläget för att öka trycket mot Matt Tomkins i Färjestads målbur.

Plötsligt var det gästerna som skapade de vassaste lägena och när kanadensaren Blaine Byron klev emellan hemmalagets backar och lurade Tomkins stod det 2–2 på jumbotronen.

Sedan avgjorde Ahti Oksanen i förlängningen.