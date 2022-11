Nordqvist nära rekordsumma efter slutforcering

Det var mycket som skulle klaffa för att Anna Nordqvist skulle kamma hem förstaplatsen och 21 miljoner kronor – den största segerchecken någonsin på damsidan i golf.

Svenskan var sex slag bakom ledande duon Leona Maguire och Lydia Ko inför den avslutande rundan.

Efter nio hål under söndagen talade inte heller mycket för att Nordqvist skulle knappa in. Visserligen spelade hon stabilt men var samtidigt "bara" ett under par.

Då kom slutforceringen.

Nordqvist stod för sex birdies på de nio sista hålen. Tyvärr för svenskans del hade hon även två bogeys, något som gjorde att hon till slut inte hade med segern att göra.

— Jag är väldigt stolt över mig själv som höll mig kvar i det. Jag gjorde några riktigt bra puttar vilket gjorde en stor skillnad, säger Nordqvist i Viaplays sändning.

67 slag, fem under par gjorde att 35-åringen landade på –14 och blev trea. Vann gjorde Lydia Ko, tre slag före Nordqvist och två slag före tvåan Leona Maguire.

Tomt i plånboken kommer det dock inte vara för Nordqvist, den uteblivna segern till trots. Tredjeplatsen gör nämligen att hon kan inkassera motsvarande 3,6 miljoner kronor.

Det är också Nordqvists bästa resultat i år.

— Det har varit ett tufft år mentalt och fysiskt. Men jag har haft många bra människor omkring mig som trodde på mig när jag inte trodde på mig själv, säger hon.

Näst bästa svenska blev Madelene Sagström på –7 efter fyra rundor.