Ovetjkin närmar sig måltoppen

Ovetjkin gjorde mål i tom kasse med fyra sekunder kvar av matchen. Det var tredje gången som han fick in pucken utan målvakt på isen under hans senaste två matcher.

Målet innebär också att han klättrar i listan över NHL:s meste målgörare genom tiderna. Nu är det bara fem mål kvar till tvåan Gordie Howe, som gjorde 801 under sina NHL-år. Däremot är det en bit kvar till "The great one", Wayne Gretzky, som gjorde hela 894 NHL-mål.

Charlie Lindgren räddade 25 skott i Washingtonmålet och utsågs tillsammans med Marcus Johansson (Washington) och Adam Larsson (Seattle) till matchens bästa spelare.

— Det har varit kul att stå i målet för det här laget hela året, men framför allt de här senaste matcherna. Vi har spelat helt otroligt. Det är klart att vi inte kan bli självbelåtna. Det är bara att fortsätta jobba, säger målvakten efter lagets tredje raka vinst.

Seattles enda mål kom från Adam Larsson som gav bortalaget en 1–0-ledning som stod sig till första periodvilan.

Anthony Manta kvitterade för Washington fem minuter in i andra perioden. En stund därefter gav Marcus Johansson hemmalaget ledningen och dansken Lars Eller utökade den ledningen i slutet av tredje innan Ovetjkin, som också noteras för en assist, satte sitt 4–1-mål.

— Vi spelar bättre. Vi gör en bättre 60-minutersinsats. Ibland är det inte vårt bästa, men jag tror att vi är mer konsekventa i vårt spel, säger Eller.