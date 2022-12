Fotbollslegendaren Pelé är död

Den brasilianska fotbollsikonen kämpade i flera år mot cancer. Under den senaste tiden har Pelé fått palliativ vård. Edson Arantes do Nascimento, känd under sitt artistnamn Pelé, anses vara en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna.

Det stora genombrottet skedde under fotbolls-VM i Sverige 1958. Den då 17-åriga Pelé gjorde bland annat två mål i finalen på Råsunda, skriver Dagens Nyheter.

– När Pelé satte Brasiliens femte mål kände jag helt ärligt för att applådera, sade den svenske backen Sigge Parling efter finalen, skriver tidningen med hänvisning till Fifas webbplats.

Pelé ledde även Brasilien till VM-guld 1962 och 1970. Han blev 82 år gammal.