Travhäst dog under lopp

— Det är jättetragiskt, säger kusken Per Lennartsson i C More.

Det var i det sjätte loppet på V86 i Åmål som hästen föll ihop.

— Det var något som brast inne i kroppen på honom. Jag märkte att det inte var riktigt normalt. Han tappade och tappade men jag fick inte ner honom i varv. Hundra meter innan hästen stannade förstod jag att det inte gick att rädda. Det är jättetragiskt för kretsen kring hästen, säger Lennartsson till C More.

Loppet blåses av efter olyckan och kommer att köras om efter den åttonde avdelningen i V86.