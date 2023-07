Tre Kronor-backen lämnar NHL efter tio år

Nemeth kommer närmast från i Arizona Coyotes men har under sina tio år i NHL även representerat Dallas, Colorado, Detroit, New York Rangers. Under försommaren spelade han i ishockey-VM i Finland och Lettland med Tre Kronor.

I Bern blir 31-åringen lagkamrat med svenskarna Adam Reideborn och Oscar Lindberg, som däremot uppges vara på väg till Skellefteå i SHL.