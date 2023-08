Så visade Daniel Ståhl upp flickvännen för första gången: ”With my lady...”

Daniel Ståhl har under flera år varit en av världens bästa diskuskastare, och har både ett OS-guld (Tokyo 2021) och ett VM-guld (Doha 2019) på meritlistan.

Men vad vet du egentigen om honom? Nyheter24 har samlat det som googlas mest om den framgångsrike diskuskastaren.

Daniel Ståhl flickvän – är ihop med Fanny Roos

I januari blev det officiellt att Daniel Ståhl och kulstötaren Fanny Roos är ihop. Detta efter att diskuskastaren publicerat en bild på de båda på Instagram med texten:

"Awesome evening at Swedish Athletics Gala with my lady from Småland", "Grym kväll på Friidrottsgalan med min dam från Småland" på svenska.

Daniel Ståhl och Fanny Roos. skärmavbild:instagram.com/stahlhoff

Paret är restriktiva med att prata om sin relation, men i början av augusti la Fanny Roos upp en en bildserie på Instagram som visar hur hon och pojkvännen semestrar i Hälsingland med fiske, blåbärsplockning och bad.

Daniel Roos passade på att fiska i Hälsingland i somras. Skärmavbild: instagram.com/fannyrosss

Daniel Ståhl – OS 2021

På OS i Tokyo vann Daniel Ståhl guld, och Simon Pettersson silver.

Daniel Ståhl – längd och vikt

Daniel Ståhl mäter hela 200 centimeter.

Exakt hur mycket han väger i dag finns inga uppgifter på, men 2021 vägde diskuskastaren 150 kilo, enligt Aftonbladet.

Daniel Ståhl – tränare

Under elva år tränade islänningen Vésteinn Hafsteinsson Daniel Ståhl, men hösten 2022 valde succétränaren att flytta hem till Island.

Ny tränare för Daniel Ståhl, och flickvännen Fanny Roos blev Staffan Jönsson. Det innebar även att paret Ståhl/Roos flyttade från Växjö till Malmö.

– Jag tänkte först ”om jag ska bo kvar i Sverige så får jag tänka vilka tränare som skulle passa mig bra” och då tänkte jag på Staffan Jönsson, sa Daniel Ståhl till SVT i samband med tränarbytet.

Daniel Ståhl – VM

Daniel Ståhl vann VM-guld 2019 i Doha, och tog ett silver i London 2017. I senaste VM (2022) blev det dock ingen medalj.

Daniel Ståhl – familj

Daniel Ståhls mamma heter Taina, pappa heter Janne och storasyster heter Annelie.

