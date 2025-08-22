Allt om Abeba Aregawi: Familj, make och dopningsanklagelsen

Abeba Aregawi är en svensk-etiopisk friidrottare. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om löparen.

Abeba Aregawi ålder – hur gammal är hon?

Abeba Aregawi föddes den 5 juli 1990, vilket innebär att hon fyller 36 år under 2025.

Abeba Aregawi längd – hur lång är hon?

Enligt Runnersworld är Abeba Aregawi 169 centimeter lång.

Vad har Abeba Aregawi för ursprung?

Abeba Aregawi kommer från Etiopien och då mer specifikt byn Adigrat. Enligt Expressen livnärde sig Aregawis familj på boskapsskötsel – något löparen, tillsammans med hennes tre syskon, också tidigt fick hjälpa till med.

När började Abeba Aregawi med löpning?

Abeba Aregawi var blott 14 år gammal när hon, i en skoltävling, var överlägset snabbast och fick mersmak för löpning.

– Jag kände med en gång att det var det här jag ville hålla på med. Det fanns en kärlek i löpning som jag tyckte om, har Aregawi sagt i en intervju med tidningen OmVärlden, enligt Expressen.

Och det dröjde inte länge innan talangscouterna fick nys om Aregawi.

Foto: Jessica Gow/TT

När började Abeba Aregawi tävla för Sverige?

Abeba Aregawi började tävla för Sverige år 2013. Hon sprang då hem ett guld, på 1 500 meter, under inomhus-EM i Göteborg och på VM i Moskva, enligt Friidrott.se.

Anklagades och frikändes Abeba Aregawi för dopning?

I februari 2016 anklagades Abeba Aregawi för dopningsbrott sedan man upptäckt spår av den prestationshöjande substansen meldonium i hennes kropp.

Löparen, som blev tillfälligt avstängd, hävdade hela tiden sin oskuld och senare återkallade dopningkommissionen anmälan mot Aregawi. För TT förklarade Kristina Olinder, kommissionens ordförande, varför Aregawi friades:

– Wada (antidopningsbyrån, reds anm) kommer att höja gränsen för tillåten koncentration på meldonium i urinen. Gränsen kommer att ligga på 100 nanogram, och den höjs från 1 oktober. När man vet att det kommer en klart lindrande bestämmelse, så har man tagit beslutet att fria. Det är vår praxis att göra så.

– Ett beslut som är taget enligt de regler vi har. Genom den senaste notisen från Wada så har det inte varit så svårt.

Foto: Jessica Gow/TT

Har Abeba Aregawi make eller pojkvän?

Abeba Aregawi är sedan 2017 gift med den etiopiske maratonlöparen Yemane Tsegay, enligt Expressen. Dessförinnan var Aregawi gift med svenske Henok Weldegebriel, som också har ursprung i Etiopien. Paret gifte sig 2008 och skilde sig år 2013.

Efter skilsmässan anklagades Aregawi för att ha ingått i ett skenäktenskap med Weldegebriel för att få medborgarskap – något bägge två tillbakavisade, enligt DN.

– Det var inget skenäktenskap. Vi gifte oss av kärlek. Sen är det inte alla äktenskap som håller livet ut. Men bara för att man skiljer sig betyder det inte att det var ett fejk-äktenskap. Om man inte är lycklig i en relation så skiljer man sig, sa Aregawi till Radiosporten Dokumentär då.

Abeba Aregawi familj – har hon barn?