Pengaregn över Frida Karlsson – så firade hon krossen i Norge

Frida Karlsson åkte karriärens första femmil i Holmenkollen i lördags, och hon gjorde det med stil. Den svenska skidstjärnanstod för en uppvisning av rang, när hon vann loppet med hela 1.19,3 före Ebba Andersson.

Frida Karlssons kross – vann femmilen i Holmenkollen

Frida Karlsson hann fira ordentligt

Karlsson ryckte från klungan efter tre mil, och fortsatte sedan att utöka ledningen in i mål. Tack vare den goda segermarginalen hann hon fira ordentligt, och ta en svensk flagga på upploppet.

Frida Karlsson vann Holmenkollen. Foto: Beate Oma Dahle/TT

"Lifegoal"

På Instagram skriver Frida Karlsson:

"Planen var att ”have some ice in my stomach as we say in sweden” och sen bara go for it."

"Ta flaggan på upploppet i Holmenkollen. Ett lifegoal!!"



Så mycket fick Frida Karlsson för vinsten i Holmenkollen

Förstaplatsen i Holmenkollen gav i vanlig ordning ett rejält klirr i kassan.

I rena prispengar fick Frida Karlsson 15 000 schweiziska france, enligt längdskidakning.se, vilket motsvarar nästan 175 000 svenska kronor.

