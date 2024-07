Linn Perssons stora förändring – byter namn

Den svenska skidskyttestjärnan Linn Persson har vunnit såväl OS-guld som VM-silver och brons.

Men fjolårssäsongen blev inte vad hon tänkt sig då hon stördes av skador. Det resulterade i att hon slutade på en blygsam 21:a plats i den totala världscupen.



Efter VM-stafetten i Nove Mesto tvingades hon dessutom operera sin axel för andra gången.

Linn Perssons glädje – har gift sig med partnern

Nu har hon dock genomgått en stor förändring då hon gift sig med partnern Christian Gestblom. Detta efter att Persson själv valde att fria till pojkvännen.

"He said yes", skrev hon på en bild hon delade på Instagram, där det syns hur Persson står på knä och friar.

Linn Perssons förändring – byter namn efter bröllopet

I och med vigseln kommer vi därför inte att få se skidskytten Linn Persson under kommande säsong. Detta då hon byter namn och istället åker under namnet Linn Gestblom.



– Det kändes jättebra. Vi är väldigt nöjda, säger paret i en intervju med NWT efter vigseln.



På bröllopet sågs en gedigen uppsjö av skidskyttestjärnor, däribland systrarna Hanna och Elvira Öberg, Stina Nilsson, Martin Ponsilouma, och Mona Brorsson för att nämna några.

Under vigseln passade vännen och landslagskollegan Brorsson på att läsa några rader ur bibeln, vilket fick Linn Gestblom, före detta Persson, att röras till tårar.

– Det var svårt för jag blev så rörd.





