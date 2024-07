Henrik Lundqvists bild chockar följarna: "Töntar"

En av Sveriges främsta ishockeymålvakter genom tiderna är Henrik Lundqvist. Jämtlänningen inledde karriären i Rögle och senare Frölunda innan han draftades till NHL-klubben New York Rangers 2005.

Henrik Lundqvist i NHL

I ”The Big Apple” skulle han komma att bli kvar mer eller mindre hela den resterande seniorkarriären, bortsett från en kort sejour i Washington Capitals 2020.

Dessvärre blev det aldrig något spel i DC-laget då det 2021 uppdagades att Lundqvist led av ett hjärtfel och karriären tvingades avslutas.

Under den aktiva karriären vann han två SM-guld med Frölunda, OS-guld och VM-guld med Tre Kronor och har även blivit utsedd till bäste målvakt i VM, SHL (tidigare Elitserien) och NHL.

Efter karriären har han blivit invald i såväl tidernas All Star Team av Svenska ishockeyförbundet som i NHL’s Hockey Hall of Fame. Han har dessutom fått sin tröja med nummer 1 upphissad i taket i Madison Square Garden.

De senaste åren har han satsat på en karriär som både expertkommentator och som ambassadör för Madison Square Garden.

Henrik Lundqvists bild får följarna att reagera

Under sommaren är det dock uppehåll i NHL och även Lundqvist passar då på att spendera tid med vänner och familj.

På Instagram delade han nyligen bilder från semestern i Como, Italien.

Något fångade dock följarnas uppmärksamhet rejält, och det var inte det fina landskapet.

På en av bilderna syns nämligen Henrik Lundqvist posera på Comos gator vilket har fått följarna att reagera.

”That’s my goat with the zyns in his shirt pocket”, skriver en följare.

”Henrik Zynqvist”, skriver en annan.

”Sneaky zyn in the front top pocket”, skriver en tredje person.

Det som fångar uppmärksamheten är nämligen vad som ser ut att vara en dosa snus i bröstfickan. Det de amerikanska följarna benämner som ”zyn” är det svenska snusmärket Zyn, som är vita nikotinpåsar.

Foto: Skärmavbild Instagram/hlundqvistofficial





Ilskan mot Lundqvists amerikanska följare

Men alla är inte lika begeistrade över att folk kallar snus för Zyn, då vissa anser att det är skillnad mellan produkterna.

”All americans calling ’snus’ zyn”.

”Noobs all of them”, skriver en annan som stör sig på kommentarerna och menar att de som kallar zyn för snus är töntar.

”Hårgelé eller snus i bröstfickan?”, undrar dock en annan.

Foto: Skärmavbild Instagram/hlundqvistofficial





