Henrik Lundqvist lyxliv med frun Therese: Miljonerna, fastigheterna och familjelivet i New York

Henrik Lundqvist debuterade i dåvarande Elitserien med Frölunda år 2000, 18 år gammal. Fem år senare klev han rakt in i New York Rangers, och resten är hockeyhistoria.

15 år senare avslutade Henrik Lundqvist karriären i förtid på grund av ett hjärtfel, och i samband med det pensionerade Rangers hans tröjnummer 30.

Henrik Lundqvist fru – är han gift med Therese Andersson?

Henrik Lundqvist är gift med sin fru Therese Andersson, 41. Paret gifte sig i Jungfruöarna i Karibien 2011 och har två döttrar ihop.

Under Henrik Lundqvist långa NHL-karriär, så har Therese Andersson valt ett liv i skymundan.

– Det är aktivt valt för barnens och hennes skull, att det är skönt när vi är ute när folk inte vet vilka de är. Hon känner sig bekväm i den rollen, säger Henrik Lundqvist i SVT:s dokumentär "Henrik Lundqvist – en hockeysaga".

Henrik Lundqvist barn: Döttrarna Charlise Lundqvist och Juli Lundqvist

Henrik Lundqvist och Therese Andersson har två barn, döttrarna Charlise och Juli Lundqvist.



Efter hockeykarriären har det blivit mer pappaliv för Lundqvist.

– Tjejerna har sin gymnastik, där vi är ett par gånger i veckan. Det blir inte så mycket skjutsande, utan vi går till träningen, har han sagt i en intervju med Göteborgs-Posten.

Henrik Lundqvist med barnen och frun Therese. Foto: Mary Altaffer/TT

Var bor Henrik Lundqvist?

Henrik Lundqvist bor i en våning i Tribeca i New York. Han har även en lägenhet i Göteborg, och ett lyxigt sommarhus vid vattnet i Onsala utanför Göteborg.

– Just nu känns det rätt att bo där och vi trivs väldigt bra. Det är skola, aktiviteter och jobb – så vårt liv är där. Samtidigt är det alltid viktigt för oss att komma hem och träffa alla här, för vi älskar ju Göteborg, har Henrik Lundqvist sagt i GP.



Henrik Lundqvist förmögenhet – hur stor är hans net worth?

Under sin tid i NHL var Henrik Lundqvist ligans bäst betalda målvakt under många år med en årsinkomst på över 50 miljoner kronor. Enligt lönesajten CapFriendly spelade svensken in nära 968 miljoner kronor under karriären.

Men det strömmar även in pengar genom flertalet jobb och investeringar.



Henrik Lundqvist är även delägare i Goco Active, ett nytt centrum för hälsa och fysisk aktivitet, samt i hedgefonden Noord Asset Management, enligt Dagens Industri.



Han är även ansiktet utåt för mjällschampot Head & Shoulder, delägare i restaurangen Tiny’s i New York, expertkommentator på tv-kanalen TNT, samt driver egna parfyrmmärket HL Perfumes Next Chapter.

Men exakt hur rik Henrik Lundqvist är, finns det inga officiella siffror på.

Henrik Lundqvist familj – vilka är hans föräldrar?

Henrik Lundqvist växte upp i Åre tillsammans med pappa Peter Lundqvist som var skidlärare och mamma Eva Johansson, som är sjukgymnast, skriver GP.

Han har även en tvillingbror, Joel Lundqvist, som du kan läsa mer om nedan, och en storasyster som heter Gabriella Lundqvist.

Är Joel Lundqvist Henrik Lundqvist bror?

Joel Lundqvist är inte bara Henrik Lundqvists bror, utan de är även tvillingbörder.

– När vi växte upp var jag och Henrik nästan som en person. Vi gjorde allt ihop. Vi tävlade ihop. Vi hade samma vänner. Vi var alltid tillsammans och stöttade alltid varandra. Det var fint att växa upp och ha honom som vän och som bror och att alltid känna det stödet, säger Joel Lundqvist om sin bror till NHL.com

