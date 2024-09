Thomas Wassberg ålder – hur gammal är han?

Thomas Wassberg föddes den 27 mars 1956, vilket innebär att han fyller 69 år under våren 2025.

Thomas Wassberg längd – hur lång är han?

Enligt Olympedia, som sammanställer fakta om OS-atleter, är Thomas Wassberg 185 centimeter lång.

Thomas Wassberg medaljer – vad har han vunnit?

Thomas Wassberg är en av Sveriges främsta längdskidåkare genom tiderna och under karriären åkte han hem en hel rad medaljer, däribland fyra VM-guld och dessa OS-medalj, enligt Svenska Olympiska Kommittén:

Guld i 4x10 kilometer stafett i Calgary 1988.

Guld i 50 kilometer i Sarajevo 1984.

Guld i 4x10 kilometer stafett i Sarajevo 1984.

Guld i 15 kilometer i Lake Placid 1980.

År 1980 skulle Wassberg belönas med Svenska Dagbladets bragdguld, men i hela 33 år vägrade skidåkaren att ta emot priset. Det var inte förrän 2013 som han till slut ändrade sig och tackade ja till att ta emot priset.

– Jag tyckte väl att det är dags nu. Och dessutom har ni ju tjatat så förbannat på mig att jag ska ta emot den, sa en leende Wassberg till SvD då.

Thomas Wassberg i mitten efter att ha vunnit OS-guld i Lake Placid. Foto: Hans T Dahlskogt/TT

När slutade Thomas Wassberg med längdskidåkning?

Thomas Wassberg, som gjorde världscupsdebut år 1977, avslutade skidkarriären år 1988.



– Jag var trött på att träna, har han berättat för Expressen tidigare.



Varför kallas Thomas Wassberg för Säcken?

Under många år gick Thomas Wassberg under smeknamnet "Säcken". Enligt Institutionen för språk och folkminnen kommer smeknamnet från Wassbergs sittställning.

Thomas Wassberg 1984. Foto: NTB/TT

Hur gick det för Thomas Wassberg i Let's dance?

År 2016 var Thomas Wassberg en av deltagarna i TV4-programmet "Let's dance" och faktum är att det gick riktigt bra för den tidigare skidåkaren. Wassberg tog sig hela vägen till semifinal, men där tog det stopp när entreprenören tillika influencern Bianca Ingrosso och artisten Elisa Lindström fick högre poäng.

– Jobbigast var de första programmen. När man kom in i en helt ny miljö med så mycket nytt, att stå på scen och att försöka göra grejer som man inte var så bekväm med, sa Wassberg till Aftonbladet i efterhand.

Vinnande ur säsongen gick Lindström.



Thomas Vassberg och Bianca Ingrosso. Foto: Stella Pictures

Thomas Wassberg kom trea i Let's Dance. Foto: Stella Pictures

Har Thomas Wassberg fru?

Ja, Thomas Wassberg är gift med Ulrike Wieser sedan år 2018. Paret träffades dock redan 1977.

– Thomas är världens snällaste. Väldigt envis och han kan inte heller sitta still. Han älskar att vara ute i det fria. När vi träffades som unga uppstod en kemi mellan oss som vi byggt vidare på. Jag hade ingen aning om vem han var när vi först sågs, har Ulrike berättat för Senioren.

Thomas Wassberg och frun Ulrike Wieser. Foto: Stella Pictures

Har Thomas Wassberg barn?

Ja, tillsammans med frun Ulrike Wieser har Thomas Wassberg ett barn: sonen Björn Wieser, född 1987.

Vad gör Thomas Wassbergs son Björn Wieser?

Björn Wieser är bosatt i Åre och jobbar till vardags som rörmokare, enligt Aftonbladet. Under hösten 2024 syns han i tv-rutan tillsammans med Thomas Wassberg. Far och son ska nämligen tävla i den första säsongen av "Race across the world".

– Det är första gången jag står framför kameran. Det har aldrig kommit på tanke tidigare, har Wieser sagt till Expressen, samtidigt som han konstaterade att han fick ta lite extra socialt ansvar under tävlingen:

– Jag är väl lite mer talför än farsan, så det blev att jag fick kliva fram lite oftare. Man fick ta en del av det lasset och gå fram till främmande personer för att lösa uppgifterna. Det hamnade på mitt bord kan man säga.



Deltagarna i "Race across the world Sverige" med programledaren Kristin Kaspersen. Foto: Anders Kilander/Warner Bros. Discovery

Björn Wieser är gift och ska ha flera barn.

Var bor Thomas Wassberg?

I en intervju med Senioren har Thomas Wassberg uppgett att han har hus i jämtländska Åsarna samt en sportstuga i Bruksvallarna.

Thomas Wassberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vad gör Thomas Wassberg i dag?

Thomas Wassberg har också berättat för Senioren att äger skog som han numera ägnar mycket tid att ta hand om. Dessutom är han ofta ute på jakt med familjens fyra hundar.

Även om skidåkningen inte längre är nummer ett på prioritetslistan kommer Wassberg, enligt egen utsago, inte bli stillasittande, även om han unnar sig lite tv-tittande då och då.

– Nej, då ska man vara jävligt dålig! Det kommer dröja. Jag gillar att ha saker att göra. Sen kan jag slå mig ner framför teven ett par timmar också förstås. Jag tittar mest på nyheter och naturprogram. Och sport. Rally är kul att titta på, säger han till tidningen.